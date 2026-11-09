Deixe a chuva lá fora e se empacote com o cobertor no sofá para ver esse comfort movie na Netflix

Katie (Merritt Patterson), uma ex-patinadora profissional, está no reino fictício de San Senova perto do Natal quando recebe um convite inesperado. O rei Alexander (Andrew Cooper), viúvo e pai de uma menina, quer contratá-la para preparar uma apresentação de patinação que celebrará a história do país. O trabalho prolonga a visita e aproxima a americana de uma família que precisa de algum entusiasmo para as festas. Dirigido por Peter Hewitt e lançado em 2018, “Natal no Palácio” acompanha essa convivência entre ensaios, compromissos oficiais e uma atração que deixa a relação profissional um tanto complicada.

A proposta é familiar para quem gosta de romances natalinos. Uma mulher sem vínculos com a aristocracia conhece um homem cuja rotina inclui funcionários, cerimônias e um endereço difícil de competir. O interesse está na maneira como Katie passa a participar daquela casa, sobretudo por meio da amizade com a filha do monarca. Antes de pensar em qualquer possibilidade amorosa, ela tem um espetáculo para preparar e apenas duas semanas disponíveis.

Um rei sem apresentação oficial

O primeiro encontro entre Katie e Alexander acontece num mercado de Natal. Ela esbarra nele sem saber que está diante do soberano, prestes a cumprir um compromisso público. A conversa dispensa formalidades e revela a pouca animação dele com aquela época do ano. Katie, por sua vez, tem disposição suficiente para os dois.

O equívoco continua durante uma visita ao palácio com Jessica (Brittany Bristow), sua amiga e também patinadora. Ao procurar o banheiro, Katie entra no escritório de Alexander e o toma por um funcionário. Ele não corrige a suposição, mesmo quando ela comenta que a residência poderia receber mais enfeites. Há uma graça simpática nessa liberdade involuntária. Pouca gente deve entrar na sala de um rei para reclamar da decoração.

Hewitt aproveita a situação para estabelecer uma intimidade anterior ao peso do título. Katie conversa com um homem que considera acessível, enquanto Alexander pode ouvir opiniões sem o cuidado habitual de quem procura agradá-lo. Quando ela descobre sua identidade, o constrangimento já vem acompanhado de alguma familiaridade. O problema passa a ser preservar essa espontaneidade dentro de uma relação que também envolve trabalho.

Uma princesa com medo de errar

A apresentação no gelo nasce de uma ideia de Christina (India Fowler), filha de Alexander. A menina quer participar dos preparativos, mas hesita diante da possibilidade de patinar para o público. Sua condição de princesa não a livra da insegurança, e Katie precisa fazer mais do que ensinar movimentos.

A relação entre as duas é uma das partes mais agradáveis de “Natal no Palácio”. Katie leva o receio da menina a sério sem transformar a conversa numa palestra. Ao brincar com as imperfeições de Cinderela, sempre atrasada e capaz de perder um sapato, ela retira um pouco da obrigação de acertar tudo. Christina ganha uma interlocutora que consegue enxergá-la para além das expectativas ligadas à família real.

Patterson se beneficia dessas cenas porque pode dar à personagem uma função que ultrapassa o romance. Katie tem experiência, sabe conversar com a criança e participa de uma tarefa com prazo definido. Seu lugar no palácio nasce dessa competência. A aproximação com Alexander ganha mais interesse quando ele pode observar a atenção que ela dedica à filha.

Chocolate quente entre os compromissos

Os preparativos abrem espaço para os rituais esperados de uma produção natalina. Escolher uma árvore, decorar biscoitos e tomar chocolate quente são oportunidades para Katie e Alexander passarem algum tempo juntos. A agenda oficial perde espaço por alguns instantes, e ele participa de atividades nas quais pode estar presente também como pai.

Cooper aposta numa atuação contida, adequada a alguém acostumado a cuidar da própria imagem. Patterson oferece uma energia mais expansiva, com facilidade para puxar conversa e ocupar os silêncios. A combinação sustenta o casal, embora o roteiro dependa bastante da simpatia dos intérpretes para tornar atraentes situações que o público provavelmente já conhece.

Jessica também se aproxima de Nicholas (Nicholas Banks), amigo e braço direito do rei. Os dois trazem leveza aos bastidores e oferecem uma relação menos cercada de cerimônia. É uma presença bem-vinda, sobretudo quando o casal principal começa a discutir as dificuldades de um envolvimento entre pessoas com vidas tão diferentes.

O trabalho ganha outras implicações

Katie aceita preparar um espetáculo, mas não chega a San Senova procurando uma vida na realeza. Conforme a atração cresce, ela precisa considerar o que existe além dos encontros agradáveis. Alexander tem uma filha, responsabilidades públicas e compromissos que continuarão depois do Natal. Para alguém de passagem, permanecer significaria muito mais do que prolongar as férias.

Esse impasse dá algum peso ao romance, embora Hewitt trate as dificuldades com bastante delicadeza. Faltam atritos capazes de tornar a dúvida de Katie mais convincente. A cordialidade domina quase todas as relações, e certas facilidades pedem uma boa dose de disposição do espectador. Quem espera conhecer os inconvenientes menos elegantes da vida numa monarquia terá de procurar outra sessão.

A amizade com Christina, o trabalho compartilhado com Jessica e as conversas com Alexander dão a Katie vínculos que tornam sua permanência compreensível. O encanto depende dessa proximidade, das pequenas brincadeiras e da atenção oferecida à menina. Enquanto a possibilidade amorosa complica seus planos, a patinadora precisa voltar aos ensaios e ajudar uma princesa insegura a entrar na pista.