Drama com Andrew Garfield e Florence Pugh mostra que o amor não é só feito de “felizes para sempre”, no Telecine

Almut (Florence Pugh) e Tobias (Andrew Garfield) se conhecem em Londres depois que ela o atropela, numa ocasião em que ele já tinha problemas suficientes com o próprio divórcio. Dessa aproximação desastrada nasce o relacionamento de “Todo Tempo que Temos”, drama romântico de 2024 dirigido por John Crowley. Ao longo de cerca de uma década, os dois se apaixonam, formam uma família e enfrentam um câncer que compromete os planos que fizeram juntos. A doença exige escolhas difíceis, sobretudo porque o desejo de permanecer ao lado de alguém nem sempre coincide com a maneira pela qual essa pessoa quer viver.

Crowley apresenta essa história fora da ordem cronológica. O espectador acompanha o casal em diferentes fases, passando dos primeiros encontros à vida doméstica e às conversas sobre tratamento. Sabemos da doença antes de conhecer boa parte do namoro. Por isso, até os episódios mais leves carregam alguma apreensão. Um jantar ou uma conversa sobre filhos adquirem outro peso quando já sabemos que o futuro dos dois será menos tranquilo do que poderiam imaginar.

Um namoro entre pessoas diferentes

Tobias é cauteloso, gentil e um tanto atrapalhado quando precisa dizer o que deseja. Garfield trabalha bem esse constrangimento sem transformar o personagem num homem incapaz de tomar decisões. Há graça na sua preocupação em fazer tudo direito, especialmente diante de alguém que parece mais confortável com o improviso. Almut, por sua vez, tem uma carreira como chef de cozinha e pouca disposição para deixar que um relacionamento determine todas as suas escolhas.

Pugh dá à personagem uma segurança que convive com dúvidas, irritação e medo. Ela tem presença suficiente para tornar convincente a atração de Tobias, mas também permite perceber por que seria difícil acompanhar algumas de suas decisões. A afinidade entre os atores sustenta o romance nas conversas, nos gestos de carinho e nas pequenas diferenças de comportamento. Os dois parecem interessados um no outro antes que o roteiro lhes peça declarações mais importantes.

Essa relação fica mais interessante quando surge o assunto da maternidade. Tobias quer ter filhos, enquanto Almut não considera esse desejo uma obrigação nem uma etapa inevitável da vida adulta. Para ela, a profissão ocupa um lugar que ele precisa respeitar. A conversa interrompe a facilidade do namoro e obriga ambos a considerar uma possibilidade incômoda. Gostar muito de alguém pode não bastar quando cada pessoa espera uma vida diferente.

A família e os dias comuns

A alternância entre os períodos permite conhecer a filha do casal, Ella (Grace Delaney), antes de acompanhar todas as circunstâncias que levaram à formação da família. Crowley aposta nessa proximidade entre acontecimentos distantes para mudar nossa percepção das primeiras conversas. Uma dúvida sobre ter filhos passa a ser vista à luz de uma criança que já conhecemos. Um encontro desajeitado ganha importância porque já vimos a intimidade que nasceu dele.

Há sensibilidade nessa escolha, embora os saltos também deixem lacunas. Algumas etapas terminam quando seria bom permanecer mais um pouco com os personagens. O namoro, a carreira e a adaptação à vida familiar nem sempre recebem o espaço necessário para que suas mudanças pareçam inteiramente amadurecidas. Pugh e Garfield compensam parte dessa pressa. A familiaridade entre eles faz acreditar numa convivência que o roteiro apresenta em fragmentos.

O ambiente doméstico também ajuda. A comida, a casa e os cuidados com Ella oferecem ao romance uma dimensão cotidiana. Almut continua sendo alguém que gosta de cozinhar e tem orgulho do que faz. Tobias precisa lidar com as tarefas de pai e companheiro. A presença da menina acrescenta responsabilidades a decisões que, antes, diziam respeito apenas aos dois.

O tratamento entra na conversa

Quando recebem a notícia de que o câncer de Almut voltou, o casal precisa discutir procedimentos, expectativas e o tempo que poderá passar junto. Tobias quer ajudá-la e se agarra às possibilidades de tratamento. Ela precisa considerar o desgaste físico dessas intervenções e o que deseja fazer durante esse período. A dificuldade está em conversar sobre tudo isso quando o medo já participa de cada resposta.

Garfield transmite a angústia de Tobias sem manter o personagem num estado permanente de desespero. Sua vontade de proteger Almut é afetuosa, mas pode se tornar sufocante quando ele espera que ela compartilhe suas prioridades. Pugh preserva a firmeza da chef mesmo nos momentos de fragilidade. O diagnóstico não apaga sua personalidade, e algumas das melhores passagens nascem do desconforto entre o cuidado oferecido e aquilo que ela está disposta a aceitar.

Crowley acerta ao permitir que a doença conviva com desejos que podem parecer inconvenientes para quem observa de fora. Almut ainda quer trabalhar, ser reconhecida e realizar algo que tenha importância para ela. Também é mãe e companheira, com compromissos que não desaparecem diante dessas ambições. Essa sobreposição dá à personagem uma humanidade que seria perdida caso todas as suas escolhas fossem exemplares.

O trabalho também pede espaço

A oportunidade de participar de uma competição culinária torna essa divisão mais difícil. Almut deseja se dedicar à preparação, enquanto Tobias espera preservar o tempo da família e concentrar esforços no tratamento. O trabalho exige horas, energia e atenção num período em que esses recursos se tornaram preciosos. Nenhum dos dois consegue defender o que quer sem ferir alguma expectativa do outro.

É nesse desacordo que “Todo Tempo que Temos” fica mais envolvente. A dedicação de Almut pode despertar admiração e impaciência, às vezes na mesma cena. Pugh aceita esse risco e permite que sua personagem seja obstinada, inclusive quando seria mais confortável torná-la apenas compreensiva. Garfield, em contrapartida, dá peso ao sofrimento de quem também precisa abrir mão de planos, embora não tenha autoridade sobre o corpo da pessoa que ama.

Crowley demais apressa essas discussões para alcançar outro acontecimento decisivo. Os conflitos mereciam mais convivência e menos urgência de passar à próxima etapa. Ainda assim, os protagonistas sustentam o interesse porque fazem acreditar tanto no afeto quanto no desgaste. Quando Almut volta à cozinha e Tobias tenta reservar mais tempo para a família, o carinho entre eles continua presente, mas já não resolve sozinho a disputa pelas horas do dia.