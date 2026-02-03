Romance na Netflix vai te fazer voltar à adolescência e sonhar com um amor

Quando “Meu Amor é um Príncipe” começa, Maggie (Merritt Patterson) só quer aproveitar uma viagem de última hora pela Europa, sem grandes planos ou compromissos. O encontro com Adrian (Jack Donnelly) surge desse espírito leve: conversas fáceis, passeios improvisados e a sensação de que aquele romance pertence apenas aos dois. O filme acerta ao apresentar essa aproximação como algo cotidiano, quase banal, o que torna o choque seguinte mais eficaz quando a realidade entra em cena.

A virada acontece no momento em que Maggie descobre que Adrian não é apenas um europeu charmoso, mas um príncipe prestes a assumir oficialmente o trono. A partir daí, o que era espontâneo passa a ser observado, regulado e, em certos pontos, negociado. O romance deixa de ser apenas uma escolha pessoal e se transforma em um problema de imagem, agenda e tradição. O filme é direto ao mostrar como títulos e funções públicas pesam mais do que sentimentos quando o poder está envolvido.

A presença da rainha, vivida por Samantha Bond, funciona como o eixo de tensão mais claro da história. Ela não surge como vilã caricata, mas como alguém que protege uma instituição e impõe limites com firmeza. Cada conversa com Adrian tem consequência prática: permissões são concedidas ou negadas, prazos se aproximam e decisões precisam ser tomadas com rapidez. O roteiro evita discursos longos e prefere mostrar essas disputas em ações simples, como encontros adiados ou regras inesperadas.

Maggie, por sua vez, não é retratada como uma heroína ingênua de conto de fadas. Merritt Patterson constrói uma personagem que reage, questiona e tenta entender onde está pisando. O conflito dela é concreto: até que ponto vale a pena adaptar a própria vida a um mundo cheio de protocolos e expectativas alheias? O filme acerta ao não transformar essa dúvida em melodrama excessivo, mantendo o tom leve mesmo quando as escolhas ficam difíceis.

Jack Donnelly também dá a Adrian um ar menos idealizado do que o gênero costuma pedir. Ele não é apenas o príncipe encantado, mas alguém pressionado por deveres que não escolheu abandonar. Suas decisões nunca vêm sem custo, e o filme deixa claro que conciliar amor e responsabilidade pública exige concessões reais. Essa postura ajuda a história a não soar fantasiosa demais.

Dirigido por Ernie Barbarash, o longa aposta em ritmo calmo e narrativa direta, sem reviravoltas artificiais. A câmera acompanha os personagens de perto, priorizando diálogos e situações práticas, em vez de grandes declarações românticas. O humor aparece de forma pontual, geralmente quando Maggie se choca com regras que não fazem parte do seu cotidiano, e funciona como respiro antes das próximas tensões.

“Meu Amor é um Príncipe” não reinventa o romance, mas também não se limita a repetir fórmulas vazias. O interesse do filme está menos no conto de fadas e mais no atrito entre desejo pessoal e dever institucional. Ao final, o que fica é a impressão de uma história consciente de seus limites, que prefere mostrar escolhas e consequências a prometer soluções fáceis. É um romance simples, honesto e surpreendentemente pé no chão para um filme sobre príncipes.