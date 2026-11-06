Inspirada em “Silêncio dos Inocentes”, série com atuações incríveis de Stephen Graham, Liev Schreiber, and Zazie Beetz está na Apple TV+

Um garoto sequestrado anos antes reaparece desorientado em uma ponte na Pensilvânia e obriga o detetive Jonah Lynn (Liev Schreiber) a reabrir um caso que julgava encerrado. O homem responsabilizado pelo desaparecimento, Jurek Walter (Stephen Graham), está internado em um hospital psiquiátrico. Ainda assim, alguém manteve a criança em cativeiro durante sua prisão. Na série “Noturno”, de 2026, a volta do sobrevivente alimenta a esperança de localizar sua irmã, levada na mesma ocasião e também considerada morta. Para encontrá-la, Jonah conta com a agente do FBI Saga Bauer (Zazie Beetz), que aceita trabalhar disfarçada perto do assassino.

Criada por Rowan Joffé e John Hlavin, com os primeiros episódios dirigidos por Tim Van Patten, “Noturno” parte de uma situação conhecida pelos admiradores de histórias policiais. Um criminoso encarcerado guarda informações que os investigadores precisam obter, mas conversar com ele significa oferecer atenção a alguém habituado a explorar as fraquezas alheias. A lembrança de “O Silêncio dos Inocentes” acompanha essa aproximação. O interesse está em observar quanto Saga conseguirá descobrir antes que Walter perceba o que ela esconde.

O menino que devolve a esperança

Jonah havia deixado o trabalho nas ruas da Filadélfia para buscar sossego em uma pequena cidade no oeste da Pensilvânia. Ex-militar e detetive de homicídios, ele leva consigo o desgaste da profissão e as dúvidas sobre a investigação que colocou Walter atrás das grades. A volta do garoto dá a essas dúvidas uma urgência dolorosa. Se uma das crianças sobreviveu, a polícia precisa considerar que a outra também possa estar viva.

Schreiber interpreta esse retorno ao caso sem a desenvoltura habitual do policial que sabe mais do que todos ao redor. Seu Jonah hesita, observa e parece desconfortável com a necessidade de examinar as próprias escolhas. A atuação preserva a experiência do investigador, mas deixa aparecer o homem cansado que gostaria de ter encerrado aquele capítulo. Agora, o trabalho exige que ele descubra o que ficou sem resposta durante a captura do assassino.

Para a mãe do sobrevivente (Chrissy Metz), o reencontro traz sentimentos ainda mais difíceis de acomodar. Ela recupera o filho sem saber o que aconteceu durante os anos de ausência, enquanto continua à espera da filha. Há uma dor particular nessa situação, porque a felicidade de receber uma criança de volta convive com o medo pela outra. Metz dispõe de menos espaço do que sua personagem merece, mas lembra o que está em jogo quando os policiais discutem hipóteses e procuram pistas. Cada descoberta pode mudar a vida daquela família.

Uma identidade falsa no hospital

Saga entra no hospital psiquiátrico para se aproximar de Walter e obter informações sobre a desaparecida. A operação também envolve um vínculo pessoal. Jonah a trata como filha, o que torna especialmente difícil participar de uma investigação que a coloca ao alcance do homem que ele ajudou a prender. O detetive precisa de sua colaboração e conhece o perigo dessa escolha.

Beetz dá à agente iniciativa sem apagar a cautela necessária ao disfarce. Saga precisa prestar atenção ao que pergunta, ao que revela e à maneira de reagir. Walter tem tempo para observar seus interlocutores, e ela não pode esquecer que está diante de alguém capaz de usar uma conversa para conseguir o que deseja. A atriz sustenta esse cuidado sem deixar a personagem excessivamente rígida. Sua disposição para agir ganha força porque o risco permanece perceptível.

Dentro da instituição, o enfermeiro Karl (Rory Culkin) também se torna alvo da influência do criminoso. Sua presença ajuda a explicar por que a internação oferece menos segurança do que seria razoável esperar. Walter está confinado, mas continua cercado de pessoas com acesso ao mundo exterior. Culkin acrescenta desconforto a essa relação, enquanto Graham dispensa grandes gestos para tornar o paciente ameaçador. O perigo está na atenção que ele dedica aos outros e na facilidade com que identifica uma oportunidade.

A busca continua do lado de fora

Enquanto Saga mantém o disfarce, Jonah trabalha com a agente federal Quinn (Poorna Jagannathan) e o chefe de polícia Ellison (Bill Camp). A possibilidade de um cúmplice passa a orientar a procura. A prisão de Walter deixou de ser uma resposta suficiente, porque a sobrevivência do menino indica que o cativeiro continuou existindo longe do alcance dos investigadores.

Essa divisão entre o hospital e a busca externa dá movimento aos episódios. Saga tenta conseguir informações com o preso, enquanto os colegas procuram elementos que possam verificar. Camp e Jagannathan dão consistência ao trabalho policial, sem fazer de cada conversa uma disputa para descobrir quem tem a frase mais esperta. O grupo precisa colaborar, embora trabalhe com lacunas e dependa de um homem interessado em preservar suas vantagens.

Joffé reserva algum tempo além do necessário às explicações sobre o passado, mas os atores ajudam a manter essas passagens próximas das pessoas envolvidas. Schreiber, sobretudo, transforma a revisão do caso em algo desconfortável. Jonah precisa voltar ao que fez e ao que deixou de fazer, ou melhor, precisa admitir que a captura de Walter pode ter encerrado apenas uma parte de uma história que continuou custando anos à família das crianças.

Um assassino que sabe esperar

Graham é decisivo para que “Noturno” sustente o interesse apesar das semelhanças com outros suspenses. Seu Walter não depende de uma demonstração constante de ferocidade. A contenção faz com que o espectador procure sinais nas conversas e observe quem está disposto a atendê-lo. Diante de Saga, ele guarda a informação que ela procura e pode escolher quanto entregar. A agente, por sua vez, precisa continuar perto sem permitir que a aproximação comprometa sua identidade.

Os episódios iniciais são mais convincentes quando ficam nessa relação e nas dificuldades de Jonah para localizar a garota. Há menos força quando a necessidade de explicar o caso interrompe a procura, mas o elenco recupera a atenção com frequência. Beetz dá firmeza à infiltração, Schreiber expõe o desgaste de reabrir uma investigação mal resolvida e Graham torna inquietante a influência de um homem sob vigilância. A avaliação da resolução ainda precisa esperar. Por enquanto, a pergunta que mantém a busca em movimento é suficientemente forte. Uma criança voltou, e os investigadores precisam descobrir onde está a outra.