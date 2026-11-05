Série de suspense sueca na Netflix tem um roteiro diferente de tudo que você já viu

Carl (Fares Fares) e Helene (Frida Gustavsson) deixam sua casa no arquipélago de Estocolmo para passar algumas semanas na Sicília, na esperança de aliviar as tensões do casamento. Em troca, recebem na residência sueca Scarlett (Emma Appleton) e Adam (Jakob Oftebro), outro casal que parece precisar de férias da própria rotina. Essa combinação dá início a “Troca Suspeita”, minissérie de 2026 dirigida por Kasper Barfoed, na qual uma viagem entre desconhecidos se complica quando surgem sinais de que os anfitriões esconderam informações importantes. As casas são excelentes. O problema está nas pessoas que entregaram as chaves.

Baseada no romance de Stefan Ahnhem, a produção sueca tem quatro episódios e uma premissa fácil de acompanhar. Dois casais financeiramente confortáveis concordam em ocupar a residência um do outro por uma temporada. Para Carl e Helene, a mudança oferece a oportunidade de aproveitar uma propriedade espaçosa na Itália. Para Scarlett e Adam, o destino é uma casa moderna em uma região privilegiada da Suécia. Nenhum deles, porém, deixa os problemas conjugais no endereço de origem.

Uma hospedagem pouco acolhedora

Na Sicília, Carl e Helene descobrem que a beleza da propriedade não corresponde ao cuidado com que ela foi preparada. Há sujeira, cheiros desagradáveis e objetos estranhos que tornam a estadia desconfortável. São detalhes suficientes para estragar o entusiasmo de qualquer hóspede, mesmo antes de a polícia aparecer à porta. Quando os agentes chegam procurando informações sobre uma pessoa desaparecida, a preocupação com a limpeza perde importância.

O casal afirma desconhecer o caso, mas Carl tem falhas de memória que o impedem de confiar inteiramente nas próprias lembranças. Essa é uma das situações mais interessantes da história. Ele precisa responder às perguntas dos investigadores enquanto começa a duvidar daquilo que sabe. Fares trabalha com essa insegurança de um homem acostumado ao conforto e agora incapaz de esclarecer acontecimentos que podem comprometê-lo. A dúvida também atinge Helene, que precisa avaliar até onde pode acreditar no marido.

Carl ainda pretende concluir um negócio imobiliário milionário na região. O desaparecimento ameaça seus interesses e acrescenta um motivo financeiro à vontade de manter distância da investigação. Para ele, as férias já estavam associadas ao trabalho. Agora, qualquer notícia sobre o caso pode prejudicar tanto a estadia quanto o investimento. Essa sobreposição entre dinheiro, casamento e suspeita dá consistência ao personagem, porque suas preocupações têm um custo reconhecível.

Um marido cheio de reservas

Em Estocolmo, Scarlett e Adam desfrutam da casa dos suecos, mas o ambiente agradável tampouco resolve os atritos entre eles. Um vizinho intrometido incomoda os visitantes, embora a maior fonte de desconforto esteja dentro da residência. Adam guarda intenções que prefere não dividir com a mulher, e seu comportamento oferece motivos para que ela desconfie. A viagem que poderia aproximá-los passa a expor a distância entre os dois.

Scarlett também está preocupada com Tom (Diarmuid Noyes), seu irmão, com quem mantém uma relação afastada e de quem não recebe notícias. A ausência dele ocupa seus pensamentos enquanto ela tenta lidar com o marido. Essa preocupação dá à personagem uma ligação afetiva para além da crise conjugal. Há alguém que ela deseja localizar, mas o silêncio persiste, mesmo cercada por todo o conforto da hospedagem.

A alternância entre os países permite acompanhar dificuldades diferentes. Carl precisa enfrentar perguntas da polícia e as lacunas da própria memória. Scarlett tenta descobrir o que acontece com o irmão enquanto suspeita de Adam. Os dois casais têm recursos para viajar e morar bem, mas nenhum consegue comprar a tranquilidade que esperava encontrar no endereço alheio.

O passado chega sem convite

Os roteiristas Amanda Högberg e Axel Stjärne recorrem a passagens do passado para revelar ligações entre os quatro protagonistas. Essas informações mudam a maneira de interpretar certos gestos e deixam evidente que a troca de casas envolve mais do que uma coincidência entre viajantes. Sem entregar as revelações, basta dizer que os relacionamentos carregam histórias mal resolvidas, e algumas delas ajudam a explicar o desconforto durante as férias.

O recurso sustenta a curiosidade, embora nem sempre produza surpresa. Adam, por exemplo, demonstra tanto empenho em esconder suas intenções que chama atenção para elas. Em outros momentos, a preparação para uma revelação fica mais evidente do que seria desejável. O espectador começa a antecipar possibilidades antes que os personagens consigam reunir as informações necessárias. Há movimento, mas falta sutileza em parte das pistas.

Também faz falta conhecer melhor essas pessoas fora dos segredos que guardam. Os casamentos são apresentados sobretudo pelos atritos, pelas omissões e pelas suspeitas. Isso mantém o suspense em atividade, porém limita o envolvimento afetivo. É possível querer descobrir o que aconteceu sem desenvolver grande preocupação com quem terá de enfrentar as respostas.

Belas casas, férias desastrosas

Barfoed aproveita o contraste entre as paisagens convidativas e o mal-estar dos hóspedes. A Sicília ensolarada e o arquipélago de Estocolmo dispensam a escuridão habitual de tantos suspenses. Os personagens têm espaço, luz e belas vistas à disposição. Ainda assim, precisam vigiar o que dizem e observar o comportamento de quem está por perto. O cenário de férias permanece atraente mesmo quando a convivência se torna insuportável.

“Troca Suspeita” traz uma história acessível, com duração enxuta e perguntas suficientes para estimular a passagem de um episódio ao próximo. Seu maior limite está nas soluções familiares a quem acompanha suspenses sobre casais ricos e suas mentiras. A premissa rende mais do que algumas das surpresas, mas o interesse resiste enquanto as preocupações se acumulam. Carl precisa proteger o negócio, Helene enfrenta dúvidas sobre o marido, Scarlett espera notícias de Tom e Adam tenta manter seus planos escondidos. O descanso terá de esperar.