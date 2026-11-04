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Imagem de divulgação de Until Dawn: Noite de TerrorDivulgação / Sony Pictures
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por Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

Do diretor de Annabelle 2 e do roteirista de It, terror inspirado em videogame está no Prime Video

Tudo quanto paira um metro acima das nossas cabeças ora faz brotar do mais escuro do homem suas idiossincrasias menos óbvias e quase luminosas, ora leva-o para os recantos ainda mais sombrios de sua alma. Àquilo que tinge a realidade de tensão e de alguma magia, puxando remorsos, trazendo lembranças e requentando mágoas — que ninguém sabe direito o que podem fazer com o destino de uma pessoa — deu-se o nome de terror, o gênero mais diversificado do cinema. David F. Sandberg dá outra prova disso em “Until Dawn: Noite de Terror”, uma mistura equilibrada (e também caótica) de gore, terror festivo, terror para jovens adultos e slasher. Sandberg e os roteiristas Gary Dauberman e Blair Butler põem euforia, certa inocência e muito sangue nas mãos de personagens oprimidos por questões desse plano que assombram como o diabo. Por uma boa razão.

A morte é só o começo

Clover, Max, Nina, Abel e Megan são amigos até morrer — literalmente. É o que se dá não uma, mas em várias ocasiões enquanto a manhã não chega, numa história inspirada no videogame lançado pela Sony em 2015. Sandberg abusa do fantástico ao juntar os cinco numa viagem que lembra uma jornada por algum território paralelo, preenchida com resmungos, acusações e lavação de roupa suja, até pararem numa casa. Olhares treinados acham evidências de “A Morte Te Dá Parabéns” (2017), dirigido por Christopher B. Landon, ou “Quando as Luzes se Apagam” (2016), do próprio Sandberg, ambos elogiados pela crítica, além de uma pitada de “Stranger Things” (2016–2025), a série distópica de Matt e Ross Duffer, sem prejuízo do frescor (ou quase). Um homem mascarado é o assassino em série aqui, mas Megan, a vidente interpretada por Ji-young Yoo, empresta uma providencial aura de misticismo ao que se tem no segundo ato, embora o repeteco persista.

Filme: Until Dawn: Noite de Terror
Diretor: David F. Sandberg
Ano: 2025
Gênero: Terror/Suspense
Avaliação: 4/5 1 1

Giancarlo Galdino

Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

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