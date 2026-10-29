Série na HBO Max vai conquistar fãs, curiosos e profissionais do Direito

Morgan Henderson (Dominic West), um bilionário da tecnologia, e Carla Duval (Sienna Miller), uma estrela de cinema, querem acabar com o casamento sem dar ao outro o prazer da vitória. Na Londres contemporânea de “Guerra”, série de 2026 criada por George Kay e com direção principal de Ben Taylor, os dois contratam escritórios rivais para disputar os termos da separação. O que começa entre marido e mulher passa a envolver profissionais com interesses próprios, carreiras a defender e pouca disposição para perder um cliente tão valioso.

Carla procura a Taylor & Byrne, enquanto Morgan contrata a Cathcarts & Sons. Ambos dispõem de dinheiro e influência, mas precisam entregar parte do controle a pessoas acostumadas a lidar com clientes poderosos. É uma situação promissora para um drama jurídico. Quem paga a conta espera obediência, embora os representantes também tenham reputações e ambições em jogo. Cada lado quer encerrar o casamento em condições favoráveis, e os contratados enxergam na disputa uma oportunidade de prestígio.

Um casal sem passado convincente

O principal problema está no casamento que deveria capturar nosso interesse. West e Miller interpretam duas pessoas fartas uma da outra, mas oferecem poucos sinais da intimidade que existiu antes do ressentimento. A hostilidade é convincente. A antiga paixão, nem tanto. Falta algum vestígio que permita imaginar por que permaneceram juntos durante dez anos ou o que, além do orgulho, ainda poderia ser ferido nessa separação.

Essa ausência cobra seu preço nas cenas compartilhadas pelos protagonistas. Morgan e Carla têm motivos para disputar patrimônio, preservar a imagem e contrariar o outro, mas a relação parece começar já inteiramente consumida. Sem conhecer o que perderam, o espectador acompanha as provocações com certo distanciamento. A riqueza garante os melhores representantes disponíveis. Não garante que uma conversa entre os dois seja a parte mais interessante do episódio.

Miller e West também parecem presos à necessidade de demonstrar desagrado. Há pouca variedade nessa convivência, sobretudo quando comparada à agitação dos escritórios. A frieza poderia revelar um casal habituado a esconder sentimentos em público, mas frequentemente resulta apenas em cenas sem muita vida. Enquanto eles acumulam razões para se detestar, os coadjuvantes começam a conquistar a atenção.

Um jovem quer subir na profissão

Jonathan “Johnny” Warren (Archie Renaux) é o primeiro a dar outro ritmo à história. Ambicioso e convencido da própria esperteza, o jovem advogado quer aproveitar a disputa para conquistar espaço. Para isso, precisa circular entre profissionais mais experientes, impressionar pessoas influentes e descobrir até onde sua desenvoltura consegue levá-lo.

Renaux faz dessa pressa uma qualidade do personagem. Johnny tem energia, vaidade e aquela segurança de quem ainda considera possível sair ganhando de qualquer conversa. Sua presença acrescenta uma dúvida que falta ao casal principal. Ele conseguirá transformar a proximidade com essas pessoas numa oportunidade ou acabará comprometendo o futuro que pretende construir?

O ator dá movimento até às passagens entre salas e escritórios. Há sempre uma pessoa a alcançar, uma conversa a sustentar ou uma impressão a corrigir. O interesse nasce de algo reconhecível, apesar do ambiente milionário. Johnny quer ser levado a sério e sabe que depende da aprovação de quem já chegou ao lugar que ele cobiça.

Advogados roubam a atenção

Na Taylor & Byrne, Serena Byrne (Phoebe Fox) e Nicholas Taylor (James McArdle) são parceiros no trabalho e no casamento. A dupla acrescenta uma camada atraente à representação de Carla. Eles precisam cuidar dos interesses de uma mulher em separação enquanto administram uma sociedade profissional que continua dentro de casa. A convivência entre os dois desperta mais curiosidade do que muitas das discussões dos clientes.

Fox e McArdle dão personalidade às conversas jurídicas sem transformar cada fala numa declaração solene. Seus personagens escutam, procuram fragilidades e escolhem o que fazer com as informações recebidas. Existe prazer em acompanhá-los trabalhando, inclusive quando essa dedicação ganha um aspecto pouco simpático. A possibilidade de participar de um divórcio célebre parece animá-los mais do que seria conveniente admitir.

Pela Cathcarts & Sons, St. John Smallwood (Pip Torrens) e Beatrice “Queen Bea” Ubosi (Nina Sosanya) defendem Morgan com disposição semelhante. Os dois têm presença suficiente para tornar uma conversa de escritório mais atraente do que outra rodada de hostilidade conjugal. Torrens e Sosanya sugerem experiência, autoridade e gosto pela disputa. Diante deles, fica difícil imaginar uma proposta recebida sem que alguém procure uma vantagem escondida nas condições.

A intimidade vira assunto profissional

O envolvimento desses representantes faz o divórcio ultrapassar o círculo do casal. Informações pessoais passam a interessar a quem precisa vencer o caso, e a proximidade entre colegas deixa de oferecer qualquer garantia de lealdade. A série ganha força quando dedica mais tempo a esses vínculos, porque cada personagem tem algo a preservar além do interesse de quem o contratou.

George Kay demora a conceder ao elenco de apoio o espaço que ele merece. A insistência em Morgan e Carla torna o começo menos envolvente do que a premissa sugere. Quando Johnny, Serena, Nicholas e os rivais recebem mais atenção, surgem relações menos previsíveis e razões mais convincentes para acompanhar as conversas. A pergunta deixa de depender apenas de quem sairá favorecido na separação. Também interessa saber quanto esses profissionais estão dispostos a comprometer para vencer.

A trilha de Oli Julian ajuda a manter a inquietação entre uma iniciativa e outra. Cordas e piano dão urgência até aos deslocamentos de carro, enquanto a montagem de Eve Doherty encurta o descanso entre decisões e repercussões. Esse trabalho sustenta o ritmo, embora não compense a falta de intimidade entre os protagonistas.

“Guerra” reúne um elenco capaz de tornar esse divórcio mais interessante nos escritórios do que dentro de casa. Seu melhor material está nas pessoas que escutam confidências, procuram inconsistências e precisam decidir o que fazer com aquilo que descobriram. Morgan e Carla podem desejar apenas sair do casamento em vantagem. Para conseguir isso, precisam confiar sua vida privada a profissionais que também querem ganhar alguma coisa.