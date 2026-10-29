Filmado nas Filipinas, romance da Netflix revisita os primeiros amores dos anos 2000

Bula Streaming Netflix 18 Rosas (2026)

Rose tem um plano para celebrar seus dezoito anos: uma festa à altura do que imagina para a entrada na vida adulta. Em Romblon, ela conhece Jordan, um rapaz recém-chegado que carrega sua própria solidão. Os dois fazem um acordo, mas a aproximação traz sentimentos que nenhum planejamento poderia acomodar. O que parecia uma ajuda para realizar um desejo passa a exigir escolhas, enquanto revelações ameaçam a ideia de futuro que a jovem havia construído.

A época foi uma escolha deliberada de Dolly Dulu, que dirige o filme e divide o roteiro com John Carlo Pacala. Ao apresentar o projeto, Dulu explicou que queria recuperar a experiência de crescer em uma pequena cidade filipina, antes de as redes sociais ocuparem tanto espaço nos relacionamentos. A nostalgia, portanto, faz parte da concepção da história: interessa recordar a intensidade dos encontros e a dimensão que certas promessas assumem na adolescência.

Xyriel Manabat e Kyle Echarri já estavam nos planos de Dulu quando a proposta foi levada à Netflix. Em entrevista ao jornal “The Philippine Star”, o cineasta contou que pensou na atriz para a jovem criada em Romblon e em Echarri para Jordan, um filipino-americano. A parceria inédita entre os dois como casal no cinema oferece uma porta de entrada para quem acompanha suas carreiras e uma apresentação para quem ainda não os conhece.

Para Rose, o aniversário funciona como uma data em que a vida deveria finalmente tomar a forma desejada. A chegada de outra pessoa complica essa certeza. É uma premissa que aproxima o romance de uma experiência reconhecível: descobrir que crescer também significa abandonar parte do roteiro que fizemos para nós mesmos. A indicação combina o interesse pelo cinema filipino com a disposição para um drama juvenil de primeiro amor, expectativas e amadurecimento.