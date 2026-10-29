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Kyle Echarri e Xyriel Manabat abraçados em uma cena de 18 Rosas, de 2026.Divulgação / Netflix
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por Bula Streaming
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Filmado nas Filipinas, romance da Netflix revisita os primeiros amores dos anos 2000

Ambientado nas Filipinas do começo dos anos 2000, “18 Rosas” acompanha uma adolescente que planeja sua festa de aniversário e encontra um amor imprevisto. Na Netflix, o drama reúne Xyriel Manabat e Kyle Echarri numa história sobre crescer e rever expectativas.

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18 Rosas (2026)

Título original: 18th Rose
Direção: Dolly Dulu
Roteiro: Dolly Dulu e John Carlo Pacala
Duração: 2h11 · Classificação: 12 anos
Elenco: Xyriel Manabat, Kyle Echarri, Nikki Valdez e Cris Villanueva

Rose tem um plano para celebrar seus dezoito anos: uma festa à altura do que imagina para a entrada na vida adulta. Em Romblon, ela conhece Jordan, um rapaz recém-chegado que carrega sua própria solidão. Os dois fazem um acordo, mas a aproximação traz sentimentos que nenhum planejamento poderia acomodar. O que parecia uma ajuda para realizar um desejo passa a exigir escolhas, enquanto revelações ameaçam a ideia de futuro que a jovem havia construído.

A época foi uma escolha deliberada de Dolly Dulu, que dirige o filme e divide o roteiro com John Carlo Pacala. Ao apresentar o projeto, Dulu explicou que queria recuperar a experiência de crescer em uma pequena cidade filipina, antes de as redes sociais ocuparem tanto espaço nos relacionamentos. A nostalgia, portanto, faz parte da concepção da história: interessa recordar a intensidade dos encontros e a dimensão que certas promessas assumem na adolescência.

Xyriel Manabat e Kyle Echarri já estavam nos planos de Dulu quando a proposta foi levada à Netflix. Em entrevista ao jornal “The Philippine Star”, o cineasta contou que pensou na atriz para a jovem criada em Romblon e em Echarri para Jordan, um filipino-americano. A parceria inédita entre os dois como casal no cinema oferece uma porta de entrada para quem acompanha suas carreiras e uma apresentação para quem ainda não os conhece.

Para Rose, o aniversário funciona como uma data em que a vida deveria finalmente tomar a forma desejada. A chegada de outra pessoa complica essa certeza. É uma premissa que aproxima o romance de uma experiência reconhecível: descobrir que crescer também significa abandonar parte do roteiro que fizemos para nós mesmos. A indicação combina o interesse pelo cinema filipino com a disposição para um drama juvenil de primeiro amor, expectativas e amadurecimento.

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