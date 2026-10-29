Do Festival de Roma à Netflix: o novo filme de Elio Germano chegou ao streaming

Bula Streaming Netflix Eu, Você, Nós (2026)

Simone gosta de regras, encontros de família e da ideia de se tornar pai. Lucia preserva a independência, desconfia das convenções e nunca se imaginou mãe. Apesar das divergências, os dois construíram uma relação forte, feita também de negociações cotidianas. Quando a adoção de uma criança entra em seus planos, as diferenças ganham outro peso. A decisão exige que cada um examine o que deseja e o que está disposto a compartilhar.

Daniele Luchetti apresentou o filme como uma mudança de direção em sua maneira de observar os casais. Nas notas divulgadas pelo Festival de Roma, explicou que quis se aproximar de Simone e Lucia sem idealizá-los nem tratá-los com superioridade. Ele é bombeiro; ela, enfermeira. O interesse do diretor está em pessoas comuns, com trabalhos, responsabilidades e uma vida afetiva que não cabe inteiramente nas explicações que dão sobre si mesmas.

Germano e Giannetta assumem os papéis centrais, acompanhados por Anna Bonaiuto, Ilaria Spada, Caterina Guzzanti e Filippo Nigro, entre outros. O roteiro de Enrico Audenino, Davide Lantieri e Serena Patrignanelli, com a colaboração de Luchetti, parte de uma relação que já existe. Isso desloca a pergunta habitual das comédias românticas: depois de se escolherem, como duas pessoas continuam construindo uma vida quando seus projetos deixam de coincidir?

O desejo de formar uma família é o ponto em que o afeto encontra consequências concretas. Amar alguém não resolve, por si só, a divergência sobre ter filhos, e essa tensão dá interesse à premissa. Para quem procura uma comédia dramática sobre a vida adulta, o filme propõe acompanhar o trabalho de ouvir, ceder e reconhecer os próprios limites dentro de uma relação. A adoção coloca esse entendimento à prova.