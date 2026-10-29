Fenômeno adolescente no Wattpad, história de paixão avassaladora chega ao Prime Video

Sarah Jenkins (Lisa-Marie Koroll) trabalha como mecânica na Eagle Racing, mas sonha em disputar corridas desde criança. Em “Velocidade e Paixão”, drama romântico alemão de 2026 disponível no Prime Video, ela aceita fingir um noivado com o piloto Dante Annunziata (Amin Baahmed) para conseguir uma oportunidade ao volante e quitar as dívidas da família. Dirigida por Sergej Moya, a adaptação do livro de Tamara Lush aproxima duas pessoas que carregam perdas familiares e têm razões diferentes para sustentar a mesma mentira.

Sarah já havia demonstrado talento no kart, mas precisou abandonar as competições depois da morte do pai, que deixou uma dívida considerável. O emprego na oficina mantém a jovem perto dos carros e longe da carreira que gostaria de seguir. Ela conhece o trabalho, tem experiência e disposição para aprender, mas depende de uma oportunidade que ninguém parece disposto a oferecer. Por isso, quando os dirigentes da escuderia apresentam uma proposta capaz de resolver seus problemas financeiros e profissionais, a ideia de representar uma noiva apaixonada se torna menos absurda.

Uma fotografia e um noivado inventado

O acordo nasce depois que Sarah e Dante são fotografados em uma situação comprometedora. Preocupados com a reputação do piloto, os responsáveis pela equipe preferem aproveitar o mal-entendido. Um noivado poderia melhorar a imagem dele, enquanto a mecânica receberia ajuda com as dívidas e treinamento para competir. A solução é conveniente para os empregadores, que conseguem uma história de amor para apresentar ao público sem precisar procurar muito longe da própria garagem.

Sarah aceita porque tem algo a ganhar além da companhia de um homem bonito. Esse detalhe faz diferença. Sua ambição existe antes de Dante e permanece relevante quando a atração começa a atrapalhar o combinado. Ela quer pilotar, sustentar a família e recuperar uma possibilidade abandonada por falta de dinheiro. O problema está em precisar aparecer como companheira de um astro para que alguém considere lhe dar espaço por mérito próprio.

Lisa-Marie Koroll dá à personagem uma mistura agradável de firmeza e vulnerabilidade. Sarah pode se sentir atraída pelo falso noivo sem esquecer as contas que precisa pagar. Também pode desejar reconhecimento sem estar preparada para todas as complicações do trato. A atriz mantém essas necessidades próximas umas das outras, o que ajuda a dar alguma consistência a uma situação bastante conhecida dos romances de namoro de fachada.

Dante leva o luto para as pistas

Dante tem fama, talento e uma carreira que Sarah ainda tenta começar, mas enfrenta dificuldades que o prestígio não resolve. A morte da irmã, Gabriella, em um acidente de carro deixou culpa e interferiu em sua relação com as corridas. Ele carrega o peso de uma discussão anterior à tragédia, lembrança que ajuda a explicar seu comportamento instável e a resistência em se aproximar de outras pessoas.

Amin Baahmed tem presença e carisma suficientes para despertar interesse mesmo quando recebe pouco material para trabalhar. O olhar fechado e a beleza fazem parte do apelo romântico, mas o personagem pede mais tempo para que sua dor tenha alguma complexidade. Em certos trechos, Dante parece definido por uma combinação muito conveniente de sofrimento, temperamento difícil e charme. É uma combinação eficiente para atrair olhares, embora insuficiente para sustentar todas as suas atitudes.

Ao conviver com Sarah, ele passa a ter alguém com quem compartilhar parte desse sofrimento. Os dois conhecem a perda de um familiar, ainda que tenham vivido situações diferentes. Essa aproximação oferece uma boa base para o romance, pois existe algo além da atração física que poderia uni-los. Moya, porém, nem sempre dá às conversas e aos pequenos gestos o tempo necessário para tornar a intimidade convincente.

Sarah quer uma chance de competir

Os treinos estão entre as passagens mais interessantes porque devolvem atenção ao desejo que Sarah tinha antes do noivado. Ao volante, ela pode demonstrar habilidade sem depender da aprovação sentimental de Dante. Sua presença ganha outro interesse quando precisa lidar com o carro, com o aprendizado e com a possibilidade de ser avaliada pelo desempenho.

Faz falta acompanhar mais esse esforço. Há uma história promissora na jovem que interrompeu a formação esportiva, passou anos trabalhando nos bastidores e agora tenta recuperar o tempo perdido. Entretanto, as dificuldades profissionais frequentemente cedem espaço às necessidades do casal. A preparação para correr merecia o mesmo cuidado dedicado à proximidade entre os protagonistas, sobretudo porque Sarah esconde do parceiro suas pretensões nas pistas.

Ruben (Gustav Schmidt) acrescenta resistência a essa tentativa de ingresso. Ele vê a oportunidade oferecida à colega como uma ameaça ao posto que deseja conquistar. Seu ressentimento tem uma razão compreensível, já que também espera reconhecimento, mas o roteiro dedica pouco espaço às particularidades dessa disputa. Ruben acaba mais ocupado em hostilizar Sarah e rivalizar com Dante do que em apresentar razões para merecer a vaga.

O romance precisa de mais tempo

Quando os sentimentos começam a interferir no acordo, Sarah passa a enfrentar uma dificuldade que o treinamento não resolve. A proximidade com Dante torna mais delicado esconder os interesses que a levaram a aceitar o noivado. Ela precisa preservar uma oportunidade profissional enquanto participa de uma relação que já não consegue tratar com a mesma distância do início.

É nessa passagem da conveniência para o afeto que “Velocidade e Paixão” mais sente falta de desenvolvimento. Algumas etapas da aproximação passam depressa, enquanto outras situações prolongam atritos que já foram apresentados. O resultado é curioso para uma história cercada de carros de corrida. Há pressa em chegar à intimidade e pouca disposição para acompanhar o caminho até ela.

Koroll e Baahmed sustentam parte do interesse, mas a química entre os dois não preenche todas as lacunas. O luto de Dante, a ambição de Sarah e a rivalidade profissional oferecem assuntos suficientes para um romance mais envolvente. Moya reúne essas possibilidades sem aproveitar cada uma com a mesma atenção. Ainda assim, a protagonista merece ser acompanhada pelo que deseja conquistar. Quando volta ao carro para treinar, Sarah tem a chance de fazer algo que o noivado, sozinho, jamais poderá garantir por ela. Demonstrar que sabe pilotar.