Vinte minutos numa galeria foram acompanhados de uma queda no cortisol

Um estudo com 50 adultos comparou pinturas originais e reproduções. O grupo que visitou a galeria teve redução de cerca de 22% no cortisol salivar.

Bula Achados O corpo diante do quadro

Antes de olhar os quadros, os participantes forneceram amostras de saliva. Depois da visita, fizeram isso novamente. Entre uma coleta e outra havia pinturas de Manet, Van Gogh, Gauguin e Toulouse-Lautrec. A experiência durava cerca de vinte minutos e procurava uma resposta que o livro de visitantes não costuma registrar. O que mudava no corpo durante aquele encontro com a arte?

A pesquisa reuniu 50 adultos saudáveis, de 18 a 40 anos, em sua maioria ligados ao meio universitário. Metade viu originais na Courtauld Gallery, em Londres. A outra metade observou reproduções em laboratório. No grupo da galeria, o cortisol salivar caiu aproximadamente 22%, com redução maior do que na outra condição. A comparação dizia respeito àquela sessão curta.

O trabalho de Courtney Worrell e colegas, do King’s College London e do Courtauld, foi publicado em 2026 na Brain, Behavior, and Immunity. Os pesquisadores também acompanharam medidas cardíacas, temperatura da pele e marcadores inflamatórios.

O conjunto sugere que a experiência estética pode ter manifestações fisiológicas imediatas. Não estabelece que uma visita curta produza benefícios clínicos duradouros.

A seleção de obras ajuda a dar uma forma concreta à experiência. Entre as pinturas estava “Um Bar no Folies-Bergère”, de Manet, de 1882. Uma mulher ocupa o centro do balcão, cercada por garrafas e outros objetos. Atrás dela, o espelho devolve um salão movimentado e um reflexo que obriga o espectador a reconsiderar a posição das figuras.

É um quadro que oferece trabalho ao olhar. A cena parece acessível de imediato, mas suas relações espaciais não se entregam com a mesma facilidade. O visitante pode voltar da mulher ao reflexo, do balcão ao fundo, do rosto ao homem que aparece à direita. Nenhum desses movimentos exige que ele saiba antecipadamente o nome de uma escola de pintura.

Vinte minutos, dois ambientes Vinte minutos, dois ambientes 25 na galeria 25 no laboratório 20 minutos em cada condição 25 adultos observaram pinturas originais na galeria; outros 25 viram reproduções em laboratório. A redução do cortisol salivar no grupo da galeria foi de aproximadamente 22%. O que a comparação reúne O resultado se refere à comparação antes e depois daquela sessão. Ambiente e presença dos originais variaram juntos. O estudo não isolou qual desses fatores explica a diferença.

Outra obra da seleção era o “Autorretrato com a Orelha Enfaixada”, que Van Gogh pintou em 1889. A faixa branca chama a atenção, mas não esgota a imagem. Atrás do artista aparecem uma tela num cavalete e uma gravura japonesa. O próprio Courtauld destaca esses objetos ao apresentar a obra, relacionando-os à continuidade de seu trabalho e às suas referências artísticas.

Essas pinturas não foram feitas para ilustrar uma técnica de relaxamento. Há nelas tensão, ambiguidade, trabalho e desconforto. Esse aspecto torna o estudo mais interessante do que uma recomendação para procurar imagens agradáveis. A experiência de olhar pode mobilizar a atenção de maneiras que a palavra tranquilidade descreve apenas parcialmente. Uma obra pode prender alguém justamente porque não se resolve à primeira vista.

Convém, porém, conservar a diferença entre uma interpretação cultural e o resultado medido. O experimento não permite atribuir a queda de cortisol a um quadro específico, a determinada cor ou ao reconhecimento de um artista famoso.

Tampouco fornece uma receita de vinte minutos que funcione igualmente para qualquer visitante. O número descreve um grupo em condições determinadas.

Há ainda uma questão de ambiente. Ver originais numa galeria e reproduções em laboratório envolve mais do que trocar o suporte da imagem. Mudam o lugar, a expectativa da visita e a relação com o espaço. Como essas condições aparecem juntas na comparação, o estudo não separa completamente o efeito do original daquele produzido pelo contexto em que ele é visto.

Isso também impede transformar o resultado numa sentença contra as reproduções. Um livro de arte permite voltar a uma pintura quando a viagem é impossível. Uma imagem digital deixa aproximar detalhes, comparar trabalhos e conhecer coleções distantes. A pesquisa examinou duas situações específicas de observação; não distribuiu notas a todas as formas de acesso à arte.

O cortisol, por sua vez, participa do funcionamento normal do organismo. Uma redução pontual não significa que doenças tenham sido prevenidas, nem que o corpo tenha sido limpo de alguma substância indesejável. Para investigar efeitos persistentes, seria necessário acompanhar outras populações, visitas repetidas e períodos mais longos. A medida obtida depois de uma sessão não responde sozinha a essas perguntas.

O que permanece é uma observação modesta, mas pouco habitual. Durante uma breve visita, olhar pinturas foi acompanhado de mudanças que podiam ser medidas. Para quem entra numa galeria, a experiência continua começando diante de um objeto concreto. No quadro de Manet, o espelho ainda exige uma segunda olhada, mesmo de quem nunca ouviu falar em cortisol.