Desenhar ajuda a lembrar, mesmo sem talento artístico

Uma série de experimentos encontrou vantagem em desenhar o que se quer memorizar. A qualidade do desenho não foi decisiva para o benefício.

Bula Achados A memória em poucos traços

Uma maçã pode sair torta, com o cabo comprido demais e a aparência de um tomate cansado.

Ainda assim, o desenho pode cumprir uma função importante. Se a tarefa é lembrar a palavra depois, essa imagem pouco convincente tem condições de ser mais útil do que escrevê-la várias vezes. A memória admite trabalhos que uma aula de desenho talvez devolvesse para correção.

Jeffrey Wammes, Melissa Meade e Myra Fernandes, da Universidade de Waterloo, no Canadá, investigaram esse efeito em uma série publicada em 2016 no Quarterly Journal of Experimental Psychology. Os participantes recebiam palavras fáceis de representar, como maçã. Em algumas tentativas, desenhavam o objeto. Em outras, escreviam o nome. Mais tarde, precisavam lembrar o que havia aparecido.

Uma versão da tarefa concedia 40 segundos por item. Entre a apresentação e o teste, havia uma atividade com sons, para ocupar a atenção. Quando chegava a hora de recordar, as palavras desenhadas levavam vantagem. O procedimento era modesto, mas permitia comparar duas ações muito familiares sob condições controladas.

Os pesquisadores variaram as instruções e reduziram o tempo disponível. A vantagem continuou aparecendo. Isso enfraquece a explicação de que desenhar funcionaria apenas porque a pessoa capricha mais ou passa uma eternidade diante do objeto. Um esboço rápido podia bastar. A tarefa não premiava o participante capaz de fazer a maçã parecer uma natureza-morta flamenga.

Uma palavra, duas maneiras de guardar Uma palavra, duas maneiras de guardar maçã A palavra Seu desenho Os participantes desenhavam o objeto indicado por uma palavra ou escreviam a palavra. Depois, precisavam recordar os itens. Desenhar favoreceu a lembrança nas diferentes versões do experimento. O que o teste não exigia A pesquisa original reuniu sete experimentos, publicados em 2016. O desempenho artístico não explicou a vantagem, que apareceu também com apenas quatro segundos disponíveis por item.

O ponto tem consequências para quem abandona o lápis assim que deixa a escola. Muitas pessoas tratam desenhar como uma atividade reservada a quem demonstra aptidão. A dificuldade de produzir uma imagem reconhecível vira uma espécie de proibição. Para fazer uma anotação que só o próprio autor precisa entender, porém, a exigência de competência artística pode ser dispensada.

É preciso distinguir o desenho usado para pensar daquele destinado a ser mostrado. Num caderno de trabalho, uma seta pode indicar uma passagem; uma porta, um compromisso fora de casa; três figuras mal proporcionadas, um encontro.

Esses exemplos são possibilidades de uso, não tarefas examinadas naquela pesquisa. Servem para perceber como a régua de avaliação muda quando a imagem tem um destinatário único.

Um trabalho posterior procurou observar o que acontece durante a atividade. Publicado em 2025 na Consciousness and Cognition, o estudo de Silvia Shiwei Zhou e colegas reuniu dois experimentos previamente registrados, com 69 e 60 universitários. Os participantes desenhavam ou escreviam palavras e, em determinados momentos, relatavam características dos pensamentos que estavam tendo.

Ao desenhar, descreviam pensamentos mais visuais e elaborados. Também lembravam melhor os itens depois. O resultado ajuda a investigar por que a tarefa funciona. Fazer uma imagem exige escolher aspectos do que a palavra significa e procurar uma forma de representá-los. A pessoa precisa se envolver com o objeto o suficiente para decidir o que vai colocar no papel.

Considere uma bicicleta, por exemplo. Quem tenta esboçá-la precisa decidir onde ficam as rodas, como ligá-las e o que fará aquilo parecer uma bicicleta em vez de dois círculos abandonados. O desenho pode continuar ruim. Houve, apesar disso, um trabalho de seleção. Copiar mecanicamente a palavra várias vezes permite que essas decisões passem longe da página.

A pesquisa não autoriza prometer que desenhos dobrem a memória de qualquer pessoa, em qualquer situação. Lembrar uma lista de palavras concretas é diferente de dominar uma demonstração matemática ou compreender as causas de uma guerra.

Tampouco um rabisco feito distraidamente equivale a desenhar aquilo que se deseja aprender. A relação entre a imagem e o conteúdo faz parte da tarefa.

Para usar a ideia num caderno de estudos, faz sentido começar com algo que aceite uma representação simples. Depois de fechar a página, é possível verificar o que ficou e o que se perdeu. A conferência importa mais do que a impressão de ter estudado bem. Um diagrama bonito pode esconder uma compreensão confusa, assim como um desenho desajeitado pode registrar uma ideia precisa.

O ganho cultural dessa perspectiva é devolver ao desenho uma função cotidiana. A folha pode receber tentativas, correções e figuras que nunca serão penduradas numa parede. Antes de avaliar se a maçã ficou convincente, vale fechar o caderno e observar se, alguns minutos depois, ela ainda está na memória.