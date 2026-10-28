Escrever à mão pode favorecer a aprendizagem de letras e palavras mais do que digitar

Experimentos com crianças e adultos sugerem que formar as letras com a mão ajuda a aprender seus traços, sons e combinações. A vantagem vai além da caligrafia.

Bula Achados O gesto de aprender

Para digitar um A ou um S, basta apertar teclas diferentes. Para escrevê-los, a mão precisa mudar de caminho. Num caso, constrói retas e um encontro no alto. No outro, negocia duas curvas. A diferença parece pequena depois de décadas de alfabetização. Para quem está começando a reconhecer letras, ela pode participar do próprio aprendizado.

Um estudo publicado em 2025 no Journal of Experimental Child Psychology comparou quatro maneiras de ensinar um pequeno conjunto de sinais escritos. Gorka Ibaibarriaga, Joana Acha e Manuel Perea trabalharam com crianças que ainda não liam. Parte delas copiava ou contornava letras e palavras à mão. As demais digitavam, com uma única fonte ou com fontes variadas.

A experiência permitia separar duas explicações possíveis. Talvez escrever ajudasse por exigir o movimento de formar os sinais. Talvez a vantagem viesse de enxergar versões diferentes da mesma letra, já que uma criança dificilmente produz dois traços idênticos. Variar as fontes no computador era uma maneira de oferecer diversidade visual sem exigir o desenho manual.

Nos testes posteriores, os grupos que haviam praticado à mão tiveram maior precisão. O benefício apareceu também ao reconhecer os sinais, além de reproduzi-los.

A mão parecia contribuir para um conhecimento que podia ser usado quando o lápis já não era necessário. Os resultados favoreceram a hipótese de que o gesto tem uma função no aprendizado.

Há uma diferença entre identificar um símbolo pronto e acompanhar sua construção. Ao escrever, a criança precisa decidir onde começar, em que direção seguir e quando interromper o movimento. Um traço fora de lugar pode alterar o resultado inteiro. O erro fica no papel, oferecendo uma informação bastante concreta sobre o que ainda precisa ser aprendido.

A letra passa pela mão A letra passa pela mão a Formar o traço Apertar a tecla No estudo de 2025, 50 crianças aprenderam nove letras e 16 palavras inventadas. Copiar e contornar à mão produziram mais acertos do que digitar, nos testes realizados. O que foi avaliado As tarefas avaliavam nomeação, escrita e identificação visual. A pesquisa investigou aprendizagem inicial, sem medir prevenção de doenças ou proteção do cérebro ao longo da vida.

Outro trabalho dos mesmos autores, publicado na revista Reading and Writing, examinou a aquisição da leitura com uma escrita desconhecida pelos participantes. Cinquenta crianças de educação infantil, com idade média de 5,4 anos, foram distribuídas entre copiar à mão e digitar. Enquanto praticavam, ouviam a pronúncia das letras e das palavras apresentadas.

A vantagem da escrita manual apareceu ao nomear as letras, decodificar novas combinações e identificar visualmente palavras. Essa última transferência interessa especialmente a quem ensina. Aprender um conjunto restrito de sinais vale mais quando a criança consegue empregá-lo diante de algo que ainda não viu. O exercício deixa de depender apenas da familiaridade com a sequência treinada.

O assunto também foi investigado entre adultos. Em pesquisa publicada em 2021 na Psychological Science, Robert Wiley e Brenda Rapp compararam formas de aprender letras árabes com 42 pessoas sem conhecimento prévio desse alfabeto. Havia participantes que escreviam, outros que digitavam e outros que aprendiam por apresentação visual.

A prática manual favoreceu a aprendizagem e seu aproveitamento em tarefas que não tinham sido diretamente treinadas.

O detalhe torna a discussão menos dependente da nostalgia escolar. Quem já domina o alfabeto latino pode reencontrar, diante de uma escrita desconhecida, a dificuldade de distinguir sinais que parecem próximos demais. A segurança de quem lê um jornal desaparece depressa quando as letras mudam. Nesse começo, reproduzir a forma pode ajudar a conhecê-la.

Nada disso exige transformar uma atividade de alfabetização num concurso de letra bonita. O problema estudado é aprender a reconhecer e usar os sinais. Um caderno impecável, feito com esforço excessivo para não borrar a margem, pode satisfazer outro tipo de expectativa. Não se deve confundir o aprendizado da escrita com a obrigação de produzir uma página para exposição.

Também convém manter a escala da descoberta. Esses experimentos não demonstram que escrever à mão previna demência, proteja todo o sistema cerebral ou seja superior ao teclado para qualquer tarefa. Redigir um relatório, revisar um romance e aprender as primeiras letras impõem exigências diferentes. A utilidade de uma ferramenta depende, em parte, do trabalho que se pede a ela.

Para a escola, a questão prática é reservar tempo ao gesto de formar letras enquanto elas ainda estão sendo aprendidas. Para um adulto que estuda outra escrita, o papel oferece uma possibilidade simples de treino. Na folha, uma curva começa no lugar errado, a seguinte sai melhor e a letra vai deixando de parecer um desenho alheio.