Jason Momoa e Dave Bautista entrega o combo do entretenimento em filme no Prime Video

Jonny Hale (Jason Momoa) e James Hale (Dave Bautista) não se falam há anos quando recebem uma notícia que os leva de volta ao Havaí. O pai dos dois morreu em circunstâncias misteriosas, e os meio-irmãos terão de deixar as diferenças de lado para descobrir o que aconteceu. Em “Dupla Perigosa”, comédia de ação lançada em 2026, a investigação coloca a família no caminho de criminosos perigosos e obriga os protagonistas a passar juntos mais tempo do que gostariam.

Dirigido por Ángel Manuel Soto, o longa aposta na química entre Momoa e Bautista para dar graça a uma história de tiros, perseguições e mágoas antigas. Jonny é um policial suspenso que costuma agir por impulso. James pertence a uma unidade de elite da Marinha americana e prefere seguir regras. A convivência entre os dois é tão difícil que descobrir quem matou o pai parece, em certos momentos, a parte mais simples da tarefa.

Um reencontro nada amigável

A morte de Walter Hale reúne os irmãos depois de um longo afastamento. O pai trabalhava como investigador particular, e as circunstâncias de sua morte despertam suspeitas. Para descobrir quem estava atrás dele, Jonny e James precisam procurar pistas e conversar com pessoas que conheciam seu trabalho.

O problema é que os dois mal conseguem permanecer no mesmo ambiente sem discutir. As lembranças da família ainda provocam ressentimento, e cada um guarda uma versão própria do passado. O luto tampouco transforma o reencontro em uma reunião afetuosa. Há perguntas demais entre eles e pouca disposição para uma conversa tranquila.

Momoa dá a Jonny um jeito despreocupado que combina com suas decisões impensadas. Bautista faz de James um homem mais contido, cuja paciência é constantemente colocada à prova pelo irmão. As provocações ajudam a criar intimidade entre personagens que passaram anos separados. Quando um deles abre a boca, o outro já espera uma ofensa.

A disputa rende algumas das passagens mais divertidas do filme, embora certas piadas insistam demais na mesma ideia. A diferença entre o policial impulsivo e o militar disciplinado funciona melhor quando os atores podem brincar com as reações um do outro, sem precisar explicar a graça a cada nova discussão.

As pistas deixadas por Walter

A busca por informações leva os irmãos até Pika (Jacob Batalon), que trabalhava com Walter e conhecia parte de suas atividades. Ele pode ajudar a dupla a compreender o que o investigador fazia antes de morrer e por que seu trabalho despertou a atenção de pessoas perigosas.

Enquanto procuram respostas, Jonny e James descobrem que o caso envolve interesses poderosos no Havaí. Entre os envolvidos está Robichaux (Claes Bang), um empresário cujos negócios se relacionam com a investigação de Walter. A presença da Yakuza também aumenta os riscos para os irmãos, que precisam lidar com ameaças enquanto tentam juntar as peças.

A investigação ultrapassa os limites de uma disputa familiar e passa por interesses econômicos e terras havaianas. O cenário dá personalidade à aventura, embora alguns aspectos dessa disputa apareçam de maneira apressada. O roteiro prefere voltar logo à dupla principal, às brigas e às situações perigosas que surgem pelo caminho.

Pika ajuda a trazer leveza à investigação, enquanto Jonny e James seguem tentando descobrir em quem podem confiar. Os irmãos têm habilidades diferentes, mas nenhum deles possui todas as informações necessárias. Trabalhar em conjunto deixa de ser uma escolha agradável e passa a ser uma questão de sobrevivência.

Uma dupla que vive às turras

Os conflitos entre os protagonistas seguem uma fórmula conhecida das comédias de ação. De um lado está o sujeito que age sem pensar muito nas consequências. Do outro, o parceiro que tenta manter algum controle enquanto vê seus planos irem por água abaixo.

A combinação não chega a surpreender, mas ganha força pela presença dos atores. Momoa se entrega ao lado mais brincalhão de Jonny, enquanto Bautista aproveita a expressão séria de James para tornar as provocações ainda mais engraçadas. Os dois conseguem fazer com que a rivalidade pareça familiar, mesmo quando a história aposta em situações exageradas.

As cenas de ação ocupam uma parte generosa do filme. Há tiros, perseguições e brigas suficientes para manter a dupla ocupada durante a investigação. Em alguns momentos, porém, tanta confusão deixa pouco espaço para aprofundar a relação dos irmãos com o pai. As mágoas que poderiam acrescentar peso à história acabam dividindo atenção com os disparos.

Ainda assim, o filme acerta ao manter o vínculo entre Jonny e James no centro da aventura. Por trás das provocações, existe uma relação interrompida há anos e marcada por experiências que nenhum dos dois resolveu. Enquanto procuram quem matou Walter, eles também precisam lidar com o desconforto de voltar a fazer parte da vida um do outro.

A família em meio ao perigo

O Havaí oferece mais do que belas paisagens para a aventura. É o lugar que reúne os irmãos, guarda lembranças da família e abriga as pessoas ligadas ao último trabalho de Walter. Cada pista encontrada por Jonny e James abre novas perguntas sobre o pai e os aproxima de uma disputa que eles não conheciam.

“Dupla Perigosa” serve a quem procura uma comédia de ação despretensiosa, com protagonistas carismáticos e uma boa dose de implicância entre familiares. O roteiro nem sempre dedica tempo suficiente aos assuntos que apresenta, mas Momoa e Bautista dão energia à parceria e tornam divertido acompanhar dois homens que prefeririam estar em qualquer outro lugar.

Antes de resolver as diferenças, Jonny e James têm uma tarefa em comum. Descobrir por que Walter foi morto e sair vivos da investigação.