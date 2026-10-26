Do roteirista de A Rede Social, este drama da Netflix transforma um julgamento em cinema eletrizante

Bula Streaming Netflix Os 7 de Chicago (2020)

Depois dos confrontos entre manifestantes e policiais durante a Convenção Democrata de 1968, em Chicago, ativistas são levados a julgamento. Eles compartilham a oposição à Guerra do Vietnã, mas divergem sobre os métodos de protesto e a maneira de enfrentar o processo. Dentro do tribunal, a defesa precisa responder à acusação enquanto lida com um juiz hostil e com as diferenças entre os próprios réus.

Aaron Sorkin organiza o filme como uma disputa pelo direito de contar o que aconteceu. Depoimentos, lembranças das manifestações e conversas entre os envolvidos alteram o sentido das informações que chegam ao espectador. Os diálogos têm velocidade, humor e capacidade de ferir. O interesse cresce quando fica claro que a palavra pode servir tanto para esclarecer um fato quanto para limitar aquilo que será ouvido.

Sacha Baron Cohen, como Abbie Hoffman, faz da provocação uma ferramenta política; Eddie Redmayne encontra em Tom Hayden uma postura mais contida e outro entendimento de como produzir mudança. Mark Rylance, no papel do advogado William Kunstler, tenta conduzir a defesa em um ambiente que continuamente restringe sua atuação. A presença de Bobby Seale, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, evidencia de maneira especialmente dura a desigualdade no tratamento dos acusados.

Embora parta de um processo real, o filme seleciona e reorganiza acontecimentos para construir seu drama. Vale vê-lo pela capacidade de tornar visíveis os conflitos que atravessam uma instituição: quem controla as regras, quem pode falar e quais gestos são apresentados como ameaça. Sorkin encontra ação no embate verbal e nos pequenos movimentos de poder dentro da sala. O resultado funciona muito bem para quem gosta de cinema de tribunal com personagens fortes e tensão crescente.