O suspense de guerra de Christopher Nolan que venceu três Oscars está na HBO Max

Três Oscars reconheceram a montagem e o trabalho de som de “Dunkirk”, disponível na HBO Max. Em 107 minutos, Christopher Nolan transforma uma operação de resgate na Segunda Guerra Mundial em uma experiência de tensão contínua, com Tom Hardy e Mark Rylance no elenco.
Dunkirk (2017)
Em 1940, soldados aliados estão cercados na costa francesa, com o mar à frente e as forças alemãs cada vez mais próximas. A espera por um barco se torna uma disputa contra o tempo. Enquanto jovens tentam deixar a praia de Dunquerque, embarcações civis atravessam o canal da Mancha e pilotos procuram proteger o resgate. Cada deslocamento pode abrir uma saída ou expor mais pessoas ao ataque.
Christopher Nolan distribui a narrativa entre terra, mar e ar, trabalhando com durações diferentes em cada frente. A montagem aproxima esses tempos até que um gesto visto de longe ganhe outro significado. É uma construção engenhosa, mas sua força se percebe de maneira imediata: o espectador aprende a procurar abrigo, calcular distâncias e desconfiar de qualquer aparente intervalo de segurança. A geografia vira uma parte decisiva do suspense.
O som participa de cada uma dessas decisões. Motores, tiros e ruídos que anunciam perigo ocupam o espaço antes que seja possível localizar sua origem. A trilha de Hans Zimmer acrescenta uma pressão persistente. Há poucas explicações sobre a vida anterior dos personagens; conhecemos esses homens pelo que conseguem fazer sob ameaça. Fionn Whitehead dá corpo à urgência de quem deseja apenas encontrar uma passagem para casa.
Mark Rylance, Tom Hardy e Kenneth Branagh oferecem outras medidas de responsabilidade naquele mesmo cenário. O filme reúne perspectivas sem transformar a operação em uma sucessão de discursos heroicos. A dimensão coletiva aparece no encontro entre decisões individuais, muitas delas tomadas com informação incompleta. Para quem aprecia suspense construído pela imagem e pelo ritmo, é um trabalho extraordinário: a atenção permanece presa ao presente, ao pouco tempo e ao espaço que ainda restam.
Três Oscars para a construção da tensãoNa cerimônia de 2018, o filme venceu nas categorias de montagem, edição de som e mixagem de som. Também concorreu a melhor filme e direção, dentro de um total de oito indicações.