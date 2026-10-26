O suspense de guerra de Christopher Nolan que venceu três Oscars está na HBO Max

Bula Streaming HBO Max Dunkirk (2017)

Em 1940, soldados aliados estão cercados na costa francesa, com o mar à frente e as forças alemãs cada vez mais próximas. A espera por um barco se torna uma disputa contra o tempo. Enquanto jovens tentam deixar a praia de Dunquerque, embarcações civis atravessam o canal da Mancha e pilotos procuram proteger o resgate. Cada deslocamento pode abrir uma saída ou expor mais pessoas ao ataque.

Christopher Nolan distribui a narrativa entre terra, mar e ar, trabalhando com durações diferentes em cada frente. A montagem aproxima esses tempos até que um gesto visto de longe ganhe outro significado. É uma construção engenhosa, mas sua força se percebe de maneira imediata: o espectador aprende a procurar abrigo, calcular distâncias e desconfiar de qualquer aparente intervalo de segurança. A geografia vira uma parte decisiva do suspense.

O som participa de cada uma dessas decisões. Motores, tiros e ruídos que anunciam perigo ocupam o espaço antes que seja possível localizar sua origem. A trilha de Hans Zimmer acrescenta uma pressão persistente. Há poucas explicações sobre a vida anterior dos personagens; conhecemos esses homens pelo que conseguem fazer sob ameaça. Fionn Whitehead dá corpo à urgência de quem deseja apenas encontrar uma passagem para casa.

Mark Rylance, Tom Hardy e Kenneth Branagh oferecem outras medidas de responsabilidade naquele mesmo cenário. O filme reúne perspectivas sem transformar a operação em uma sucessão de discursos heroicos. A dimensão coletiva aparece no encontro entre decisões individuais, muitas delas tomadas com informação incompleta. Para quem aprecia suspense construído pela imagem e pelo ritmo, é um trabalho extraordinário: a atenção permanece presa ao presente, ao pouco tempo e ao espaço que ainda restam.