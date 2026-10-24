5 Emmys e apenas 8 episódios: a minissérie da HBO Max que merece seu fim de semana

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Nasir Khan, chamado de Naz, é um universitário americano de origem paquistanesa que sai para uma noite em Nova York. Um encontro com uma desconhecida termina numa acusação de assassinato. Diante de acontecimentos que não consegue esclarecer, ele precisa aprender rapidamente a lidar com interrogatórios, advogados e a perda da própria liberdade. O que parecia uma saída sem grandes consequências passa a definir sua vida.

O advogado John Stone se aproxima do caso, enquanto o investigador Dennis Box tenta reconstruir o crime. A narrativa acompanha o trabalho de ambos sem transformar o procedimento policial numa sequência de respostas fáceis. Uma informação pode ganhar sentidos diferentes conforme quem a escuta. E, para o acusado, o tempo necessário para apurar os fatos já representa uma punição que alcança também sua família.

Riz Ahmed permite acompanhar a vulnerabilidade de Naz e o esforço para compreender as regras do lugar em que foi parar. John Turturro dá a Stone uma presença insistente, feita de experiência, limitações e atenção aos detalhes. Bill Camp, como Box, completa esse triângulo. O interesse não depende apenas de descobrir o responsável pelo crime: importa observar o que a investigação faz com aqueles que passam a viver em função dela.

Criada por Steven Zaillian e Richard Price a partir da série britânica “Criminal Justice”, a produção mantém o caso criminal próximo da vida cotidiana. Trabalho, dinheiro, origem familiar e aparência interferem no modo como os personagens são tratados. A cidade permanece em movimento enquanto Naz está retido. Essa diferença de ritmos faz a espera pesar tanto quanto as revelações.

Segundo a Television Academy, a minissérie conquistou cinco Emmys em 2017, incluindo o de ator protagonista em minissérie ou telefilme para Ahmed. O reconhecimento ajuda a situar a realização, mas são os oito capítulos que fazem dela uma boa escolha para o sábado e o domingo: uma investigação concentrada, com personagens que continuam merecendo atenção mesmo quando não estão oferecendo uma nova pista.