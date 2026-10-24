Discover
Séries
Greg Kinnear como o investigador Brian Miller em Black Bird.Divulgação / Apple Studios
Séries
por Bula Streaming
Bula Streaming

Do autor de Ilha do Medo, este suspense de 6 episódios na Apple TV nasceu de uma história real

Dennis Lehane, autor do romance “Ilha do Medo”, transformou um caso real em “Black Bird”. Com Taron Egerton, Paul Walter Hauser e Ray Liotta, a minissérie da Apple TV concentra em seis episódios uma tensão que faz dela uma ótima escolha para começar neste sábado.

Bula StreamingApple TV

Black Bird (2022)

Criação e roteiro: Dennis Lehane
Formato: Minissérie · 6 episódios · cerca de 1 hora por episódio
Classificação: 16 anos
Elenco: Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Ray Liotta, Sepideh Moafi e Greg Kinnear

Jimmy Keene sabe conversar, negociar e conquistar confiança. Condenado a dez anos de prisão, recebe uma proposta que depende justamente dessas habilidades: entrar numa penitenciária de segurança máxima, aproximar-se de Larry Hall e obter informações sobre os crimes atribuídos a ele. A possibilidade de recuperar a liberdade exige conviver com um homem suspeito de matar jovens e descobrir quando suas histórias contêm alguma verdade.

O perigo se instala na conversa. Uma pergunta direta demais pode denunciar o interesse de Jimmy; demonstrar repulsa pode destruir a proximidade que ele precisa construir. Cada gesto de amizade tem um objetivo oculto. O suspense nasce desse esforço para continuar ouvindo quando o impulso seria interromper o interlocutor e sair dali. A cela impõe uma intimidade da qual não há como se afastar facilmente.

Egerton dá ao protagonista uma confiança que será posta à prova. Hauser trabalha no terreno da ambiguidade, fazendo o espectador avaliar o peso de uma pausa, de uma voz baixa, de uma revelação aparentemente casual. Seu desempenho como Larry Hall recebeu o Emmy de ator coadjuvante em minissérie, antologia ou telefilme na edição de 2023. Ray Liotta interpreta o pai de Jimmy, acrescentando ao caso uma relação familiar marcada pela apreensão.

Lehane desenvolveu a adaptação a partir de “In With the Devil”, livro de memórias escrito por James Keene com Hillel Levin. O material permite ao autor examinar algo recorrente em suas histórias: o que acontece com uma pessoa quando o caminho para se salvar exige atravessar uma fronteira moral. A investigação tem uma finalidade concreta, mas o contato necessário para realizá-la cobra um preço que não cabe no acordo inicial.

São seis episódios para acompanhar uma história fechada, sem a obrigação de reservar semanas para várias temporadas. Cabe começar hoje e deixar parte da tensão para o domingo. O principal motivo para assistir está na dupla central: dois homens tentando compreender um ao outro, enquanto um deles precisa esconder por que se aproximou. Mesmo quando quase nada se move, há muito em risco.

Bula Streaming

Bula Streaming

Leia Também
John Turturro e Riz Ahmed em uma cena no tribunal de The Night Of.

5 Emmys e apenas 8 episódios: a minissérie da HBO Max que merece seu fim de semana

Nick Offerman como Forest, fundador da Amaya, na minissérie Devs.

O diretor de Ex Machina escreveu e dirigiu cada episódio deste suspense hipnótico no Disney+

Colin Farrell em uma conversa no banco de um parque, em Sugar.

Colin Farrell e o diretor de Cidade de Deus: o encontro que virou série na Apple TV