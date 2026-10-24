Do autor de Ilha do Medo, este suspense de 6 episódios na Apple TV nasceu de uma história real

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Jimmy Keene sabe conversar, negociar e conquistar confiança. Condenado a dez anos de prisão, recebe uma proposta que depende justamente dessas habilidades: entrar numa penitenciária de segurança máxima, aproximar-se de Larry Hall e obter informações sobre os crimes atribuídos a ele. A possibilidade de recuperar a liberdade exige conviver com um homem suspeito de matar jovens e descobrir quando suas histórias contêm alguma verdade.

O perigo se instala na conversa. Uma pergunta direta demais pode denunciar o interesse de Jimmy; demonstrar repulsa pode destruir a proximidade que ele precisa construir. Cada gesto de amizade tem um objetivo oculto. O suspense nasce desse esforço para continuar ouvindo quando o impulso seria interromper o interlocutor e sair dali. A cela impõe uma intimidade da qual não há como se afastar facilmente.

Egerton dá ao protagonista uma confiança que será posta à prova. Hauser trabalha no terreno da ambiguidade, fazendo o espectador avaliar o peso de uma pausa, de uma voz baixa, de uma revelação aparentemente casual. Seu desempenho como Larry Hall recebeu o Emmy de ator coadjuvante em minissérie, antologia ou telefilme na edição de 2023. Ray Liotta interpreta o pai de Jimmy, acrescentando ao caso uma relação familiar marcada pela apreensão.

Lehane desenvolveu a adaptação a partir de “In With the Devil”, livro de memórias escrito por James Keene com Hillel Levin. O material permite ao autor examinar algo recorrente em suas histórias: o que acontece com uma pessoa quando o caminho para se salvar exige atravessar uma fronteira moral. A investigação tem uma finalidade concreta, mas o contato necessário para realizá-la cobra um preço que não cabe no acordo inicial.

São seis episódios para acompanhar uma história fechada, sem a obrigação de reservar semanas para várias temporadas. Cabe começar hoje e deixar parte da tensão para o domingo. O principal motivo para assistir está na dupla central: dois homens tentando compreender um ao outro, enquanto um deles precisa esconder por que se aproximou. Mesmo quando quase nada se move, há muito em risco.