Adam Scott, de Ruptura, enfrenta o terror irlandês em filme do diretor de Oddity no Prime Video

Bula Streaming Prime Video Hokum: O Pesadelo da Bruxa (2026)

O escritor Ohm Bauman viaja para uma hospedaria isolada na Irlanda a fim de espalhar as cinzas dos pais. A tarefa deveria encerrar uma despedida, mas o lugar lhe apresenta outra preocupação: os relatos de uma bruxa associada à suíte de lua de mel. Quando visões perturbadoras e um desaparecimento passam a fazer parte da estadia, ele precisa lidar tanto com o que acontece ao redor quanto com lembranças de seu próprio passado.

Damian McCarthy já havia explorado a ameaça sobrenatural em “Oddity: Objetos Obscuros”. Aqui, volta a um espaço delimitado, cercado por histórias que influenciam a maneira de perceber quartos, corredores e desconhecidos. A hospedaria oferece uma situação especialmente fértil para o gênero: um visitante depende de gente que conhece o local muito melhor do que ele e precisa decidir em quais informações confiar.

Adam Scott ocupa esse ambiente como um homem em luto, distante da possibilidade de conduzir os acontecimentos com segurança. Para quem o acompanha em “Ruptura”, a mudança preserva o interesse por personagens confrontados com uma realidade difícil de compreender, embora a ameaça agora venha do folclore e de uma história de assombração. David Wilmot, Peter Coonan e Florence Ordesh completam o elenco principal.

A indicação combina dois atrativos concretos: o encontro entre Scott e McCarthy e a tradição das hospedagens em que uma viagem particular se transforma em confinamento. O ponto de partida permite acompanhar o mistério sem conhecer trabalhos anteriores do diretor. Quem procura terror sobrenatural, com espaço para culpa e memória, encontra uma proposta de 107 minutos que reúne esses elementos em torno de uma despedida interrompida.