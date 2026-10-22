Discover
Filmes
Homem de óculos e casaco marrom sentado dentro de um círculo de giz em Hokum: O Pesadelo da Bruxa.Divulgação / Diamond Films
Filmes
por Bula Streaming
Bula Streaming

Adam Scott, de Ruptura, enfrenta o terror irlandês em filme do diretor de Oddity no Prime Video

Adam Scott, de “Ruptura”, troca o escritório por uma hospedaria irlandesa em “Hokum: O Pesadelo da Bruxa”, no Prime Video. O diretor de “Oddity: Objetos Obscuros” combina uma viagem de despedida, histórias de bruxaria e lembranças que o protagonista preferia evitar.

Bula StreamingPrime Video

Hokum: O Pesadelo da Bruxa (2026)

Direção e roteiro: Damian McCarthy
Duração: 1h47 · Classificação: 16 anos
Elenco: Adam Scott, David Wilmot, Peter Coonan e Florence Ordesh

O escritor Ohm Bauman viaja para uma hospedaria isolada na Irlanda a fim de espalhar as cinzas dos pais. A tarefa deveria encerrar uma despedida, mas o lugar lhe apresenta outra preocupação: os relatos de uma bruxa associada à suíte de lua de mel. Quando visões perturbadoras e um desaparecimento passam a fazer parte da estadia, ele precisa lidar tanto com o que acontece ao redor quanto com lembranças de seu próprio passado.

Damian McCarthy já havia explorado a ameaça sobrenatural em “Oddity: Objetos Obscuros”. Aqui, volta a um espaço delimitado, cercado por histórias que influenciam a maneira de perceber quartos, corredores e desconhecidos. A hospedaria oferece uma situação especialmente fértil para o gênero: um visitante depende de gente que conhece o local muito melhor do que ele e precisa decidir em quais informações confiar.

Adam Scott ocupa esse ambiente como um homem em luto, distante da possibilidade de conduzir os acontecimentos com segurança. Para quem o acompanha em “Ruptura”, a mudança preserva o interesse por personagens confrontados com uma realidade difícil de compreender, embora a ameaça agora venha do folclore e de uma história de assombração. David Wilmot, Peter Coonan e Florence Ordesh completam o elenco principal.

A indicação combina dois atrativos concretos: o encontro entre Scott e McCarthy e a tradição das hospedagens em que uma viagem particular se transforma em confinamento. O ponto de partida permite acompanhar o mistério sem conhecer trabalhos anteriores do diretor. Quem procura terror sobrenatural, com espaço para culpa e memória, encontra uma proposta de 107 minutos que reúne esses elementos em torno de uma despedida interrompida.

Onde assistirDisponível no catálogo brasileiro do Prime Video. Na busca do serviço, o título original “Hokum” ajuda a localizar a produção de 2026 com Adam Scott, distribuída nos cinemas brasileiros como “Hokum: O Pesadelo da Bruxa”.

Bula Streaming

Bula Streaming

Leia Também
Duas mulheres com toucas e roupas de época em O Testamento de Ann Lee.

Amanda Seyfried vive uma líder religiosa do século 18 neste musical histórico do Disney+

Grupo de viajantes e um cachorro reunidos em uma paisagem desértica em Sirât.

Premiado em Cannes, este filme do Telecine leva uma busca familiar ao deserto do Marrocos

Duas mulheres compartilham uma bicicleta em uma estrada rural em Mirrors No. 3.

Paula Beer reencontra o diretor de Undine em drama de 86 minutos na Reserva Imovision