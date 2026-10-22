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Mulher de camiseta lilás entre árvores em Acampamento Miasma: Adolescência, Sexo e Morte.Divulgação / MUBI
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Gillian Anderson e Hannah Einbinder reinventam o terror de acampamento neste filme da MUBI

Gillian Anderson e Hannah Einbinder dividem a cena em “Acampamento Miasma: Adolescência, Sexo e Morte”, na MUBI. Jane Schoenbrun, de “Eu Vi o Brilho da TV”, volta ao terror para explorar a relação entre uma cineasta e a atriz que marcou sua imaginação.

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Acampamento Miasma: Adolescência, Sexo e Morte (2026)

Direção e roteiro: Jane Schoenbrun
Duração: 1h52 · Classificação: 18 anos
Elenco: Hannah Einbinder, Gillian Anderson e Jack Haven

Uma jovem diretora recebe a tarefa de reanimar uma franquia de terror que perdeu a força. Em busca de um caminho para o novo filme, aproxima-se da atriz que sobreviveu aos ataques do assassino na produção original. A estrela vive afastada dos holofotes, e o encontro abre espaço para uma relação em que admiração profissional, desejo e memória se confundem. O trabalho de refazer uma história conhecida passa a envolver as imagens que cada uma construiu da outra.

A escolha de colocar uma cineasta diante de sua referência muda o interesse da premissa. O retorno ao acampamento envolve também uma pergunta sobre quem pode ocupar aquelas histórias: quem é perseguido, quem sobrevive e quem tem o direito de conduzir a câmera. O passado da franquia fornece um repertório de expectativas que Jane Schoenbrun pode examinar, distorcer e transformar.

A dupla central aproxima dois percursos bastante diferentes. Gillian Anderson construiu uma associação duradoura com o mistério em “Arquivo X”; Hannah Einbinder se tornou conhecida pela comédia “Hacks”. Aqui, elas participam de uma proposta que combina horror, humor e atração, sem exigir que essas dimensões permaneçam separadas. A presença das duas é um convite para quem acompanha as atrizes, mas também para quem procura novas perspectivas dentro do cinema de gênero.

O filme interessa especialmente a quem gosta de histórias sobre a força das imagens na vida de seus personagens. A nostalgia aparece como uma relação afetiva com o cinema, capaz de produzir conforto e inquietação. Com 112 minutos, é uma opção para uma sessão em que o terror serve tanto à ameaça quanto à discussão de identidade, desejo e criação.

De volta às imagens que nos formamAntes deste longa, Jane Schoenbrun realizou “Eu Vi o Brilho da TV”, também centrado na relação entre identidade e entretenimento. A nova produção troca a série televisiva de referência por uma franquia de terror e pelas pessoas que a mantêm viva.

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