Ethan Hawke e Tommy Lee Jones se encontram na nova temporada desta série de investigação do Disney+

Bula Streaming Disney+ Verdade Oculta (2025)

Lee Raybon não costuma deixar uma história em paz só porque pessoas influentes prefeririam vê-la esquecida. Jornalista independente em Tulsa, ele segue pistas, incomoda famílias poderosas e se envolve pessoalmente nas investigações. Na primeira temporada, uma reportagem sobre os Washberg é seguida por uma morte suspeita. A coincidência dá a Lee motivos para continuar perguntando, mesmo quando se torna evidente que descobrir mais pode atrapalhar gente capaz de tornar sua vida bastante difícil.

Ethan Hawke interpreta o protagonista de uma criação de Sterlin Harjo, um dos responsáveis por “Reservation Dogs”. Keith David também integra o elenco. A primeira temporada, lançada em 2025, tem oito episódios e está completa no Disney+. A segunda começou a chegar à plataforma em 14 de outubro de 2026, com Tommy Lee Jones e Betty Gilpin entre as novidades. Jones interpreta o pai de Lee, acrescentando uma relação familiar ao universo de desconfianças e descobertas do jornalista.

A cidade participa da premissa como uma rede de vínculos: investigar alguém significa se aproximar de pessoas que compartilham interesses, memórias e espaços de convivência. Nesse ambiente, uma informação nunca circula sozinha. Pode vir acompanhada de um favor, de uma ameaça ou de uma tentativa de conduzir a reportagem para outro lado. A obstinação de Lee oferece um ponto de observação para acompanhar como o poder local reage quando alguém insiste em fazer perguntas que pareciam encerradas.

A presença do humor amplia a possibilidade de olhar para um investigador que também se expõe, erra e cria problemas ao perseguir uma pista. Para começar, vale acompanhar o caso da primeira temporada antes de entrar nos novos episódios. A indicação conversa com quem gosta de suspense policial e com quem se interessa por histórias sobre jornalismo: o trabalho de verificar uma suspeita depende de aproximações humanas que podem ajudar e confundir. O retorno da série torna este um bom momento para conhecer um personagem cuja principal dificuldade parece ser decidir quando parar.