A. S. Byatt e as 68 caixas que guardam os bastidores de seus romances

Bula Achados · Os papéis de Byatt

As 68 caixas do arquivo de A. S. Byatt contêm um título que não chegou à capa do livro. “Hedgehog”, ouriço em inglês, foi o nome provisório do romance publicado como “The Children’s Book”. Entre a palavra abandonada e o volume que os leitores conheceram há pesquisa, versões e decisões. É esse intervalo, quase sempre invisível na estante, que a British Library passa a guardar.

A instituição anunciou a aquisição em 19 de outubro de 2026. O conjunto reúne cadernos de trabalho, manuscritos, correspondência e diários, incluindo rascunhos de “Possession” e “The Virgin in the Garden”. Há também uma carta de Iris Murdoch felicitando Byatt por “Possession”. A documentação preserva, assim, tanto o trabalho solitário quanto uma conversa entre escritoras.

Uma caixa de arquivo tem a vantagem de não respeitar a hierarquia de prestígio de uma biblioteca doméstica. O romance premiado e a anotação provisória podem ocupar lugares próximos. O que foi impresso já passou pela seleção da autora e do editor; o que ficou no papel permite perguntar como essa seleção aconteceu. Nem todo rascunho contém uma revelação. Às vezes, sua importância está em mostrar o trabalho que a versão publicada tornou discreto.

No caso de Byatt, a coincidência entre assunto e destino dos papéis é especialmente feliz. “Possession”, vencedor do Booker em 1990, acompanha dois pesquisadores contemporâneos, Maud Bailey e Roland Mitchell, que investigam poetas vitorianos fictícios. A aproximação dos estudiosos acompanha a descoberta de um relacionamento secreto no passado. Pesquisar vidas e escritos alheios move a narrativa e interfere na vida de quem pesquisa.

Seria fácil transformar a chegada dos manuscritos à biblioteca numa continuação do romance. A diferença é que um arquivo real não foi organizado para entregar ao visitante uma trama satisfatória. Uma anotação pode não ter consequência; uma sequência pode permanecer incompleta; uma pergunta talvez não encontre resposta. O pesquisador terá de resistir à tentação de preencher essas lacunas com a desenvoltura de um romancista.

Jenny Uglow, editora que trabalhou com Byatt, descreveu ao Guardian um método de preparação minuciosa. A escritora desenvolvia as cenas antes de redigi-las, e a elaboração de um livro podia levar de dois a quatro anos. Os cadernos registram testes e dúvidas, enquanto os manuscritos podiam apresentar relativamente poucas correções. Byatt continuou escrevendo à mão nas décadas de 2000 e 2010. A aparência de segurança do texto vinha acompanhada de trabalho anterior.

Essa observação muda o que procuramos numa página manuscrita. Um papel com poucas rasuras não prova facilidade. Talvez a discussão com a frase tenha acontecido em outro caderno, numa etapa anterior, ou antes de a mão começar a escrever. Olhar apenas a última versão pode produzir uma imagem enganosa do processo. O interesse de reunir materiais de naturezas diferentes está justamente na possibilidade de confrontá-los.

Os papéis ainda exigem organização. Segundo a British Library, separar, ordenar e descrever o conteúdo das caixas poderá consumir até dois anos depois do início da catalogação. A aquisição não equivale, portanto, à abertura imediata de todo o conjunto para consulta. É uma diferença prática para quem lê o anúncio e já imagina escolher um caderno no catálogo.

Caixa de arquivo e fichas simbolizam a organização dos documentos para pesquisa Da caixa à consulta 68 caixas

Documentos de criação, pesquisa, correspondência e vida pessoal. Até dois anos

Estimativa de catalogação após o início do trabalho. Organizar e descrever os documentos permite que pesquisadores identifiquem o material que desejam consultar.

Também convém não tomar as 68 caixas como medida de grandeza literária. A quantidade informa a dimensão do acervo e do serviço que haverá pela frente. Seu valor para a leitura dependerá do que cada documento permitir compreender. Uma única mudança de título, por exemplo, pode levar a uma boa pergunta sobre o caminho de um romance, sem que seja necessário atribuir à mudança um significado que os papéis não sustentem.

Por enquanto, “Hedgehog” é um desses pequenos convites à investigação. O livro publicado seguiu adiante com outro nome. O arquivo conservou o anterior, junto com o trabalho que o acompanhava.