Stallone ganhou seu primeiro protagonismo em série com este drama criminal do Paramount+

Bula Streaming Paramount+ Tulsa King (2022)

Depois de passar 25 anos preso, Dwight Manfredi espera reencontrar seu lugar na máfia de Nova York. A organização, porém, o envia para Tulsa, em Oklahoma, onde ele deve montar uma operação. A transferência o obriga a lidar com pessoas que não conhecem sua história e não têm motivos para respeitar automaticamente sua autoridade. Para transformar a ordem recebida numa oportunidade, Dwight começa a reunir colaboradores e a procurar negócios nos quais possa impor sua presença.

A situação combina dois tipos de deslocamento: voltar ao convívio social depois de décadas e desembarcar numa cidade em que a reputação acumulada vale pouco. O personagem traz métodos antigos para um ambiente que precisa aprender a ler. Essa diferença abre espaço para humor, negociação e ameaça. É um bom ponto de partida para quem gosta de histórias criminais em que a formação do grupo interessa tanto quanto a disputa com os adversários.

A série foi criada por Taylor Sheridan, com Terence Winter à frente da primeira temporada como roteirista e showrunner. Stallone ocupa o centro de um elenco que inclui Martin Starr, Andrea Savage, Jay Will e Garrett Hedlund. O protagonismo prolongado permite acompanhar um tipo de personagem que precisa conquistar influência no cotidiano: identificar quem pode ajudá-lo, decidir a quem pressionar e perceber quando os recursos que domina deixam de funcionar.

Há também uma ligação concreta entre a produção e o cenário. A primeira temporada foi filmada em Oklahoma, com trabalho em Tulsa, Oklahoma City e outras localidades do estado. Para entrar na história agora, a indicação é começar pela chegada de Dwight, quando as alianças ainda estão sendo construídas. A graça da premissa está em acompanhar um homem acostumado a ser reconhecido tentando se fazer reconhecer outra vez. No Paramount+, esse recomeço oferece a porta de entrada para o universo criminal da série.