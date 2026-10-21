Maria Sten assume o protagonismo neste derivado de Reacher com 8 episódios no Prime Video

Bula Streaming Prime Video Neagley — Detetive Particular (2026)

Frances Neagley trabalha como investigadora particular em Chicago depois de servir na mesma unidade militar de Jack Reacher. A notícia de que um amigo morreu num acidente suspeito a leva a procurar respostas por conta própria. A experiência no Exército oferece recursos para enfrentar a investigação, mas a ligação com a vítima muda a natureza do trabalho. Encontrar o responsável significa voltar a uma parte de sua vida que não pode ser tratada apenas como mais um caso.

O deslocamento de uma personagem de apoio para o centro da narrativa é a principal razão para conhecer o derivado. Quem a acompanhou em “Reacher” pode observar como suas decisões funcionam quando a história segue seu ponto de vista. Para quem chega agora, a premissa oferece um conflito compreensível: uma profissional experiente precisa investigar uma morte próxima demais. O interesse está em ver como treinamento, memória e envolvimento pessoal convivem quando deixam de apontar para a mesma direção.

Nick Santora e Nicholas Wootton criaram a produção a partir da personagem dos livros de Lee Child. Alan Ritchson participa como Jack Reacher, enquanto Maria Sten conduz o elenco, que inclui Greyston Holt, Adeline Rudolph e Damon Herriman. A presença do personagem conhecido estabelece a ligação com a série de origem, mas a proposta desta indicação é acompanhar a investigadora e o espaço que ela passa a ocupar no universo da franquia.

Os oito episódios da primeira temporada estão disponíveis no Prime Video. É um recorte adequado para quem procura uma investigação contínua, com ação e um motivo pessoal para seguir as pistas. A pergunta que torna esse ponto de partida promissor é o que acontece quando alguém treinado para perceber ameaças precisa examinar as próprias lembranças. O caminho de entrada é o primeiro episódio: a morte do amigo fornece a urgência, e o trabalho de Neagley organiza a busca por respostas.