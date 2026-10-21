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Dominic West sentado em uma poltrona.Divulgação / New Pictures
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por Bula Streaming
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Do criador de Lupin, o drama jurídico com Sienna Miller e Dominic West está na HBO Max

George Kay, criador de “Lupin”, troca os golpes de um ladrão pela disputa entre escritórios de advocacia em “War”. Na HBO Max, Sienna Miller e Dominic West interpretam um casal cujo divórcio coloca dinheiro, prestígio e reputação na mesma mesa de negociação.

Bula StreamingHBO Max

War (2026)

Criação: George Kay
Direção principal: Ben Taylor
Formato: 1ª temporada prevista em 8 episódios, com lançamento semanal
Elenco: Sienna Miller, Dominic West, Archie Renaux, Phoebe Fox e James McArdle

Dois escritórios de Londres, Cathcarts & Sons e Taylor & Byrne, assumem lados opostos numa separação de grande repercussão. Morgan Henderson é um empresário do setor de tecnologia; Carla Duval, uma estrela de cinema. O rompimento entre eles envolve recursos que permitem prolongar a batalha e uma exposição pública capaz de tornar cada movimento mais arriscado. Entre os profissionais envolvidos está o jovem e ambicioso Jonathan Warren, que encontra no caso uma oportunidade cercada de interesses.

O ponto de partida interessa porque uma disputa privada passa a depender de pessoas que também têm muito a ganhar com ela. Advogados precisam representar seus clientes, mas trabalham dentro de organizações que disputam prestígio. Nesse arranjo, vencer pode ter significados diferentes para o casal, para quem conduz as negociações e para os escritórios. A separação oferece um campo para observar como o poder econômico interfere até na possibilidade de encerrar uma relação.

O projeto foi criado por George Kay e tem Ben Taylor na direção principal. Seu elenco coloca Sienna Miller e Dominic West no centro do conflito, acompanhados de Archie Renaux, Phoebe Fox e James McArdle. A proposta de antologia permite organizar cada etapa em torno de uma grande batalha jurídica. Para esta entrada, o elemento mais atraente é a combinação entre a exposição de duas figuras públicas e o trabalho de bastidores que determina o que pode ser mostrado, admitido ou negociado.

A indicação é para quem gosta de histórias em que falar, esperar e escolher o momento de agir pode ser tão importante quanto descobrir uma informação. O suspense nasce da possibilidade de que uma decisão favorável num campo produza perdas em outro. A primeira temporada foi anunciada com oito episódios e lançamento semanal na HBO Max; por isso, a recomendação é acompanhar desde a estreia, sem pressupor que o caso já esteja inteiramente disponível para uma maratona.

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