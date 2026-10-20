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Ilustração editorial de Juan de Pareja segurando um pincel que ultrapassa uma moldura vermelha.Laboratório Visual
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por Bula Achados
Bula Achados

Juan de Pareja, o pintor que viveu escravizado no ateliê de Velázquez

Conhecido pelo retrato de 1650, o artista afrohispânico desenvolveu uma obra própria depois da liberdade. Num de seus grandes quadros, colocou a si mesmo diante do espectador.

Bula AchadosO homem que também pintava

No canto esquerdo de “A Vocação de São Mateus”, um homem olha para fora do quadro. Não parece especialmente ocupado com o acontecimento religioso que reúne os demais personagens. Está ali também para se apresentar. É Juan de Pareja, o autor da pintura, concluída em 1661. Onze anos antes, ele havia sido o modelo de um dos retratos mais célebres de Diego Velázquez, que naquele momento era seu proprietário.

É possível conhecer muito bem o rosto de Pareja e quase nada de seu trabalho. O retrato feito por Velázquez, hoje no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, tornou-se uma imagem tão admirada que frequentemente encerra a conversa. A qualidade da pintura do mestre oferece um assunto inesgotável. Para o homem representado, porém, aquela tela era apenas parte de uma vida que continuaria fora dela.

Pareja passou mais de duas décadas escravizado no ateliê de Velázquez, segundo a pesquisa apresentada pelo Met. Nasceu em Antequera, na Espanha, por volta de 1608. As informações sobre sua origem familiar são incompletas, e a documentação não autoriza preencher tudo o que o retrato nos convida a imaginar. Sabemos mais sobre os regimes de trabalho e as obras que sobreviveram do que sobre seus pensamentos diante do pintor.

Em 1650, os dois estavam em Roma. Velázquez pintou Pareja e mostrou o retrato no Panteão, onde a obra chamou atenção. A cabeça voltada para o observador, a gola clara, a firmeza da presença e a economia do fundo ajudaram a fazer da imagem uma demonstração extraordinária do que o retratista sabia fazer. O reconhecimento da pessoa na pintura coexistia com uma relação jurídica que lhe negava liberdade.

Esse contraste pede cuidado. A dignidade que um artista consegue representar não prova que ele a assegure na vida de quem representa. No caso de Pareja, a distância pode ser medida por documentos. Velázquez assinou em Roma, ainda em 1650, a alforria de seu assistente, mas o instrumento previa mais quatro anos de serviço. A liberdade se efetivaria em 1654. A data do papel e a da mudança de condição não são intercambiáveis.

O documento e seus efeitos

A alforria não foi imediata

Quatro anos separam a assinatura da alforria da liberdade efetiva de Pareja.

1650quatro anos de espera1654
1650Velázquez pinta o retrato e assina a alforria em Roma.
1654A liberdade prevista no documento passa a valer.
1661Pareja assina “A Vocação de São Mateus”.

Depois disso, Pareja desenvolveu uma carreira própria. Pintou retratos e grandes composições religiosas. “A Fuga para o Egito”, “O Batismo de Cristo” e “A Vocação de São Mateus” permitem examiná-lo pelo que produziu, sem precisar transformar cada tela numa nota de rodapé da obra de Velázquez. O tamanho de algumas dessas pinturas também desfaz a impressão de uma atividade ocasional, exercida discretamente à sombra do antigo ateliê.

Na “Vocação”, guardada pelo Prado, a história bíblica ocupa um ambiente amplo, cheio de figuras, tecidos, gestos e objetos. Pareja se coloca na margem, de pé, voltado para nós. O papel que segura identifica sua autoria. O lugar é lateral, mas o olhar estabelece uma ligação direta com quem vê a pintura. Enquanto os outros personagens participam da cena, ele também apresenta o trabalho.

Esse autorretrato ganha força quando comparado à imagem feita em Roma. O rosto que circulava como demonstração do talento de outro pintor passa a integrar uma obra que o próprio Pareja concebeu e assinou. Não é necessário supor uma declaração íntima que ele não deixou escrita. A mudança de posição está visível no objeto, na assinatura e na autoria.

Um dos responsáveis por recuperar essa dimensão foi Arturo Alfonso Schomburg, intelectual e colecionador porto-riquenho dedicado à história negra. Em 1926, ele viajou à Espanha em busca de vestígios que a narrativa artística dominante havia deixado de lado. O Met retomou essa pesquisa na exposição dedicada a Pareja em 2023, reunindo trabalhos e documentos que permitiam acompanhar o percurso do pintor para além do retrato famoso.

Olhar suas telas também impede uma forma aparentemente elogiosa de diminuí-lo. Pareja não precisa ser apresentado como um segundo Velázquez para merecer atenção. A pesquisa da exposição destaca sua aproximação com a pintura madrilenha de cores e composições mais expansivas. Quem chega a “A Vocação de São Mateus” procurando apenas o antigo assistente pode começar pelo homem à esquerda. Depois terá um quadro inteiro para examinar.

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Bula Achados reúne descobertas e histórias pouco conhecidas sobre livros, escritores, bibliotecas e outras invenções da cultura. Uma editoria da Revista Bula.

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