Chinua Achebe enviou a única cópia de seu primeiro romance a Londres. Depois, veio o silêncio

Antes de “O mundo se despedaça” chegar aos leitores, uma agência de datilografia deixou de responder ao escritor. Sua chefe foi pessoalmente cobrar o manuscrito.

Bula Achados Um romance à espera de resposta

Chinua Achebe embrulhou o manuscrito do primeiro romance e o enviou da Nigéria a uma agência de datilografia em Londres. Era a única cópia. O serviço deveria dar ao texto uma aparência profissional, dessas que tornam um original mais apresentável a uma editora. A agência acusou o recebimento e pediu o pagamento. Achebe mandou o dinheiro. Depois disso, suas cartas começaram a ficar sem resposta.

O episódio foi contado pelo escritor em diferentes ocasiões, entre elas uma entrevista à “Paris Review”, reproduzida pela Oxford University Press, e um relato autobiográfico publicado na revista “Guernica”. O cuidado com a apresentação do romance havia produzido uma situação absurda. Para aumentar as chances de ser lido, o autor entregara a uma empresa distante tudo o que tinha escrito, sem conservar um segundo exemplar.

A facilidade atual de duplicar um arquivo torna quase doloroso acompanhar a decisão. Um manuscrito enviado pelo correio ocupava um lugar físico, dependia de pessoas para ser localizado e podia ficar fora do alcance de seu autor durante meses. Achebe precisava confiar no anúncio de um serviço e na rotina de um escritório que jamais visitara. A confirmação inicial de recebimento apenas tornava o silêncio seguinte mais difícil de compreender.

A pessoa que conseguiu intervir foi Angela Beattie. Achebe trabalhava na radiodifusão nigeriana, e ela chefiava o departamento em que ele atuava como produtor. Ao saber da aflição do colega, e estando prestes a viajar à Inglaterra, Beattie pediu o nome e o endereço da agência. Havia agora alguém que podia levar a cobrança até a porta do estabelecimento, sem esperar outra carta atravessar o mar.

Na versão da entrevista de 1994, a agência tentou alegar que o manuscrito fora enviado e devolvido pela alfândega. Beattie pediu para ver o registro de despacho, que os funcionários não apresentaram. Cobrou a devolução do trabalho datilografado e avisou que voltaria ao assunto se a exigência não fosse atendida. Algum tempo depois, Achebe recebeu o texto. Segundo esse relato, chegou uma cópia, embora tivesse pago por duas, sem uma carta que explicasse o ocorrido.

O próprio Achebe interpretou o descaso à luz da origem africana da encomenda. Na entrevista, sugeriu que a agência contava com a dificuldade de alguém aparecer para cobrar um manuscrito enviado da África. Essa é a leitura do escritor sobre a conduta da empresa. O que seu relato mostra de modo muito concreto é que a chegada de Beattie ao escritório conseguiu uma resposta que as cartas dele não obtiveram.

Do manuscrito à edição A cópia que precisava voltar O original enviado à agência era único. A devolução do texto datilografado permitiu que Achebe continuasse o trabalho antes da publicação de 1958. Nigéria Londres Devolução após a cobrança O que se sabe sobre o silêncio O episódio é contado pelo próprio Achebe em entrevista e em relato autobiográfico. A interpretação de que a origem africana da encomenda contribuiu para o descaso é uma avaliação expressa pelo escritor.

A recuperação ainda não significava que o romance estivesse pronto para entrar no catálogo de uma editora. Em sua rememoração na “Guernica”, Achebe relata revisões posteriores e recusas até encontrar acolhida na Heinemann. “Things Fall Apart”, conhecido no Brasil como “O mundo se despedaça”, foi publicado em 1958. A datilografia era apenas uma etapa de um percurso que continuaria exigindo decisões do autor e de seus primeiros leitores.

O livro acompanha Okonkwo e a sociedade igbo diante da chegada de missionários e do domínio colonial britânico. A vida coletiva possui regras, conflitos e tensões anteriores à intervenção europeia. Essa construção dá ao leitor uma comunidade que pode ser compreendida por dentro, em vez de servir apenas de cenário para a aventura de quem vem de fora. A tragédia do protagonista se entrelaça à transformação de seu mundo.

A ironia se torna especialmente dura no final do romance, quando um administrador colonial imagina reduzir a história de Okonkwo a um trecho do livro que pretende escrever. O leitor acaba de atravessar uma existência complexa; o funcionário calcula quanto espaço ela merece. A disputa pelo direito de narrar atravessa, assim, o próprio enredo. Antes da publicação, o texto de Achebe havia dependido de uma cobrança presencial para sair de um escritório londrino.

Seria exagero atribuir a Beattie a escrita ou o êxito de “O mundo se despedaça”. Seu papel foi outro, e suficientemente preciso para merecer lembrança. Ela foi atrás de um trabalho que estava pago e precisava ser devolvido. Achebe pôde continuar a revisá-lo. A literatura ganhou muito com aquela visita ao endereço certo.