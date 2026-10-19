A poeta que queimava os versos depois que uma amiga os decorava

Para preservar os poemas de “Réquiem” sob o terror stalinista, Anna Akhmátova confiou suas palavras à memória de pessoas próximas.

Bula Achados A memória como abrigo

Anna Akhmátova escrevia os versos num pedaço de papel e o entregava a Lídia Chukóvskaia. A amiga lia, decorava e devolvia. Então o papel era queimado num cinzeiro. O procedimento, descrito por Chukóvskaia, preservou poemas que seria perigoso conservar numa gaveta. Antes de circular em livro, “Réquiem” precisou caber na memória de pessoas em quem sua autora podia confiar.

As visitas aconteciam em Leningrado, no ambiente de vigilância e prisões do final dos anos 1930. Chukóvskaia registrou os encontros em seus diários, publicados muito depois. Nas conversas, a literatura dividia espaço com notícias sobre familiares detidos e conhecidos desaparecidos. Os riscos também alcançavam o registro das próprias conversas. Nos cadernos, assuntos e instituições surgiam encobertos por alusões e nomes substitutos.

O papel passava entre as duas em silêncio. Segundo o relato recuperado pela Pushkin House, Akhmátova intercalava a entrega dos versos com comentários banais, temendo que o apartamento estivesse sendo escutado. A precaução não prova que houvesse um microfone instalado naquele cômodo. Mostra o que a possibilidade da escuta fazia com uma conversa entre amigas. Até a leitura de um poema exigia uma pequena encenação de normalidade.

Chukóvskaia tinha seus próprios motivos para conhecer esse medo. Seu marido, o físico Matvei Bronstein, fora preso e executado. O filho de Akhmátova, Lev Gumiliov, sofreu sucessivas prisões. As duas mulheres compartilhavam preocupações que não ficavam do lado de fora quando se sentavam para falar de livros. Ainda assim, o encontro incluía comentários sobre autores, leitura de provas e as providências práticas de uma amizade.

“Réquiem” nasceu desse mundo de espera, luto e incerteza. Seu núcleo está ligado aos meses em que Akhmátova frequentou as filas da prisão de Kresty, buscando notícias do filho, em 1938 e 1939. A obra não se limita a narrar uma desgraça familiar. A experiência de outras mulheres à porta da prisão atravessa uma escrita em que a voz individual precisa responder por algo maior do que sua biografia.

A autora já era conhecida muito antes dessas filas. Publicara seu primeiro livro de poemas em 1912 e conquistara prestígio na vida literária de São Petersburgo. Sob o regime soviético, passou por longos períodos de restrição à publicação. Houve livros retirados de circulação e ataques oficiais. Não faltava uma obra a apresentar. Faltavam condições para que parte dela pudesse existir publicamente sem aumentar o perigo para a escritora e os seus.

Chukóvskaia não foi a única a guardar os versos. Num depoimento lembrado pela crítica Aileen Kelly, Akhmátova contou que onze pessoas conheciam “Réquiem” de cor e que nenhuma a denunciara. A afirmação reúne duas formas de confiança. Era preciso confiar na capacidade de lembrar e na disposição de permanecer em silêncio. Um erro podia comprometer o texto; uma delação, as pessoas.

A circulação de “Réquiem” Antes das estantes A memória foi uma etapa de um percurso que incluiu cópias clandestinas e publicação no exterior. Sobre os registros O ritual do papel queimado é descrito por Lídia Chukóvskaia. Ele não significa que a obra jamais tenha sido transcrita ou que toda a sua história editorial tenha permanecido exclusivamente oral.

Decorar poesia, nesse caso, tinha pouco de exercício escolar. A leitora se tornava responsável por palavras cujo suporte acabara de desaparecer. O cinzeiro encerrava uma etapa da escrita, mas não o trabalho de preservação. O que havia sido lido precisava continuar disponível para ser recuperado, conferido e transmitido quando isso fosse possível. A lembrança de uma pessoa passava a fazer parte da existência material do poema.

A história editorial prosseguiu por outros meios. “Réquiem” circulou em cópias clandestinas e foi publicado em Munique em 1963. A publicação integral na União Soviética só veio em 1987, mais de vinte anos depois da morte de Akhmátova, em 1966. Entre esses momentos houve transcrições, edições e leitores. Reduzir todo o percurso a um texto que nunca tocou o papel apagaria justamente o esforço necessário para preservá-lo.

O episódio do cinzeiro ficou porque oferece uma imagem concreta desse esforço. A amiga terminava a leitura e devolvia a folha. Depois que o fogo consumia o papel, ainda havia alguém na sala que sabia os versos.