Harrison Ford e Jason Segel se encontram nesta série da Apple TV que faz rir onde mais dói

Bula Streaming Apple TV Falando a Real (2023)

Jimmy trabalha como terapeuta e perdeu a mulher. Entre o consultório, a criação da filha adolescente e as próprias dificuldades para atravessar o luto, passa a abandonar a distância profissional e a interferir diretamente na vida dos pacientes. Seu colega Paul acompanha essa mudança com desconfiança. A ideia de que uma fala franca possa resolver o sofrimento alheio parece sedutora; o problema começa quando Jimmy precisa responder pelas consequências.

Segel dá ao protagonista uma vulnerabilidade que também pode ser inconveniente. Jimmy quer acertar, mas nem sempre distingue a necessidade de ajudar alguém da vontade de se sentir útil. Essa confusão oferece à série uma boa fonte de humor e de conflito: o homem que ganha a vida ouvindo os outros encontra dificuldades quando precisa escutar o que dizem a seu respeito.

Ford trabalha em outro ritmo. Como Paul, faz da pausa, da impaciência e da resposta curta recursos de comédia. Sua autoridade fica mais interessante quando a convivência deixa aparecer as fragilidades que ele administra com tanta reserva. Ao lado dos dois, Jessica Williams e Christa Miller ampliam o espaço das relações: colegas, amigos e vizinhos também têm problemas que não cabem numa sessão de terapia.

A criação reúne Bill Lawrence, Brett Goldstein e Segel. Lawrence e Goldstein já haviam trabalhado em “Ted Lasso”, e há aqui um interesse semelhante por vínculos que resistem ao constrangimento. A generosidade precisa conviver com o egoísmo, a amizade exige cobranças, e pedir desculpas pode ser bem menos confortável do que fazer uma piada. Os personagens seguem vivendo depois da frase engraçada.

A terceira temporada estreou em janeiro de 2026 e acrescentou Michael J. Fox e Jeff Daniels ao elenco de convidados. A Apple já confirmou uma quarta. Para quem ainda vai começar, porém, o melhor ponto de entrada continua sendo a situação inicial: um terapeuta que perdeu o controle da própria vida e acredita ter encontrado uma solução para a vida dos outros.

É nessa confiança um pouco desastrada que a série encontra sua força. O humor permite aproximar pessoas que prefeririam evitar certas conversas. Quando uma delas finalmente consegue falar, a graça acumulada até ali dá peso ao que vem depois.