Michael Fassbender e Richard Gere se encontram neste suspense de espionagem do Paramount+

Bula Streaming Paramount+ A Agência (2024)

Conhecido pelo codinome Martian, um agente da CIA recebe ordem para interromper sua atuação clandestina e retornar ao posto de Londres. O reencontro com uma mulher por quem se apaixonou durante a missão compromete a separação entre trabalho e intimidade. Enquanto tenta retomar sua vida, ele precisa responder a uma organização que tem bons motivos para desconfiar de vínculos mantidos fora de seu controle.

O elenco é uma boa porta de entrada, mas a situação do protagonista oferece um motivo para permanecer. Fassbender interpreta alguém treinado para administrar o que os outros sabem a seu respeito. A volta ao ambiente profissional inverte a posição: seus superiores também leem gestos, procuram omissões e avaliam riscos. Conversar com um colega pode exigir o mesmo cuidado antes reservado a um desconhecido.

Jeffrey Wright e Richard Gere ampliam esse universo de decisões tomadas em diferentes níveis de autoridade, enquanto Jodie Turner-Smith ocupa o centro do vínculo afetivo que perturba a missão. O conflito interessa porque nenhum encontro acontece inteiramente fora do trabalho. Uma relação pode ser verdadeira e, ainda assim, produzir consequências que ultrapassam os envolvidos. A dúvida sobre o que é calculado contamina até as tentativas de proximidade.

Escrita por Jez Butterworth e John-Henry Butterworth, a produção adapta a série francesa “Le Bureau des Légendes”. Joe Wright dirige os dois episódios iniciais. A origem ajuda a situar a proposta: operações de inteligência vistas também pelo cotidiano dos profissionais, pelas exigências de sigilo e pelo desgaste de sustentar versões diferentes de si. O trabalho continua quando o agente deixa o escritório.

Para quem procura espionagem com espaço para observar conversas e lealdades, há aqui um ponto de partida forte. A pergunta sobre quem está dizendo a verdade acompanha outra, mais íntima: que parte da vida de Martian ele ainda consegue chamar de sua? A série explora essa dificuldade sem precisar revelar de imediato tudo o que o protagonista trouxe da experiência clandestina.