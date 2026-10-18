Stephen Graham entra no submundo do boxe nesta série de crime e poder no Disney+

Bula Streaming Disney+ Mil Golpes (2025)

Hezekiah Moscow e Alec Munroe chegam da Jamaica a Londres e acabam envolvidos nas lutas ilegais de East End. O talento de Hezekiah atrai Mary Carr, que comanda a organização criminosa feminina Quarenta Elefantes e enxerga utilidade naquele recém-chegado. Também desperta a hostilidade de Sugar Goodson, boxeador acostumado a exercer poder na região. Para os amigos, conquistar um lugar na cidade significa entrar numa disputa cujas regras já foram estabelecidas por outros.

Malachi Kirby ocupa o centro dessa chegada a um ambiente que oferece oportunidades e cobra por elas. Stephen Graham dá corpo ao adversário que tem algo a perder com a ascensão do estrangeiro. A oposição entre os dois permite que uma luta represente mais do que uma questão esportiva: reputação, renda e influência acompanham os golpes, e o resultado interessa a pessoas que permanecem fora do ringue.

Mary Carr abre outra frente importante. Interpretada por Erin Doherty, ela dirige um grupo de mulheres que participa ativamente da economia do crime. Sua aproximação com Hezekiah não se resume a assistir ao confronto entre homens; há objetivos próprios e uma organização a sustentar. A presença das Quarenta Elefantes amplia o alcance da história para além do caminho de um lutador em busca de reconhecimento.

Criada por Steven Knight, a série se inspira em personagens e histórias reais, como informa o Disney+. Isso não torna cada conversa ou encontro uma reconstituição documental. O interesse dramático está no cruzamento entre experiências de imigração, sobrevivência e ambição dentro de uma cidade desigual. A ambientação no século 19 dá contexto a disputas por trabalho e dinheiro que os personagens enfrentam de maneiras muito distintas.

É uma escolha para quem aprecia dramas de época com conflito físico e personagens dispostos a negociar sua posição. O boxe oferece uma forma direta de medir forças, mas não resolve sozinho o que está em jogo. A convivência entre o recém-chegado, o lutador estabelecido e a chefe de uma organização criminosa mantém a disputa aberta em várias direções, sem depender apenas de quem consegue ficar de pé.