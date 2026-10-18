Kate Winslet ganhou o Emmy com este suspense de 7 episódios na HBO Max

Bula Streaming HBO Max Mare of Easttown (2021)

Um assassinato mobiliza uma pequena comunidade da Pensilvânia, e a investigação cai nas mãos de Mare Sheehan, uma policial que conhece os moradores muito antes de interrogá-los. Há também o peso de um desaparecimento ainda sem solução. Em casa, a convivência com a mãe, a filha e o neto deixa pouco espaço para descanso. A chegada do detetive Colin Zabel, enviado para ajudá-la, acrescenta um olhar de fora a um lugar em que quase todos carregam lembranças uns dos outros.

O interesse está nessa proximidade incômoda. Perguntar onde alguém esteve exige atravessar relações construídas durante anos; reconhecer um rosto tampouco significa conhecer o que aquela pessoa esconde. O roteiro de Brad Ingelsby faz a investigação circular por casas, encontros familiares e conversas nas quais a intimidade pode tanto facilitar uma resposta quanto impedir que a pergunta seja feita. A cidade ganha importância porque as consequências do crime permanecem entre pessoas que terão de continuar convivendo.

Winslet dá à protagonista uma presença áspera, marcada pelo cansaço e pela dificuldade de separar o trabalho dos problemas pessoais. Sua competência profissional convive com decisões discutíveis, impaciência e uma resistência constante a admitir fragilidades. A relação com Helen, vivida por Jean Smart, introduz humor nos atritos domésticos; ao lado de Julianne Nicholson e Evan Peters, a atriz encontra parceiros que dão espessura aos vínculos de Mare, sem exigir que cada conversa anuncie uma revelação.

Os sete episódios, todos dirigidos por Craig Zobel, permitem acompanhar o caso sem assumir o compromisso de várias temporadas. O ritmo reserva espaço às pessoas que a investigação alcança, e é daí que vem parte de sua força: uma informação nova altera também a maneira de entender uma amizade, uma casa, uma família. Para quem procura suspense policial com personagens que importam tanto quanto a solução, esta é uma boa escolha para assistir com atenção, preservando as surpresas.