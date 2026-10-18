Jon Hamm troca o luxo pelo crime nesta série de segredos e vizinhos ricos no Apple TV

Bula Streaming Apple TV Seus Amigos e Vizinhos (2025)

Andrew Cooper, chamado de Coop, tenta conservar a vida confortável depois de uma demissão e do fim do casamento. Para conseguir dinheiro, passa a furtar objetos das casas dos vizinhos abastados de Westmont Village. A familiaridade com aquele ambiente parece oferecer uma vantagem: ele conhece os hábitos, as ausências e a importância atribuída aos bens. Mas entrar nas casas também significa encontrar segredos que seus donos prefeririam manter longe de qualquer visitante.

A escolha de Jon Hamm dá interesse particular a esse homem que continua parecendo bem-sucedido quando já perdeu parte do que sustentava sua posição. O ator pode ocupar uma sala como quem pertence a ela; a premissa transforma essa segurança em instrumento para o furto. Um rosto conhecido desperta menos suspeita. A elegância deixa de ser somente uma marca de riqueza e passa a funcionar como uma forma de acesso.

O dinheiro organiza os conflitos, mas a vergonha de perder o lugar naquele meio ajuda a explicar a escalada. Coop procura recursos para preservar uma rotina cuja naturalidade depende de gastos constantes. A série permite olhar para essa contradição sem precisar transformar o protagonista num exemplo de virtude: sua dificuldade financeira não apaga as escolhas que faz, nem o privilégio de conhecer por dentro as casas que invade.

Criada por Jonathan Tropper, a produção reúne Amanda Peet, Olivia Munn e Hoon Lee ao redor de Hamm. As relações pessoais importam porque o risco acompanha o ladrão depois que ele sai de uma casa. Ele permanece próximo das pessoas afetadas, sujeito a conversas, encontros e versões diferentes dos mesmos acontecimentos. O suspense nasce também dessa convivência obrigatória, em que um comentário aparentemente banal pode ganhar outro sentido.

É uma indicação para quem gosta de histórias criminais interessadas no comportamento de quem comete o delito. O atrativo está em acompanhar a distância entre a explicação que Coop oferece a si mesmo e aquilo que seus atos produzem. As casas luxuosas oferecem cenário e oportunidade; a necessidade de continuar sendo aceito dentro delas torna a saída mais difícil.