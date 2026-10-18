O caçador da Groenlândia que esculpiu um litoral em pedaços de madeira

Entregues a um explorador em 1885, os mapas de Ammassalik guardam conhecimento geográfico e ajudam a entender uma maneira de contar o território.

Bula Achados Um litoral na palma da mão

Uma das peças parece um galho que cresceu com disciplina demais. Outra é larga, cheia de reentrâncias. Colocadas lado a lado, começam a explicar uma à outra. Os recortes representam trechos da costa oriental da Groenlândia; a peça estreita acompanha uma sequência de ilhas. Em 1885, um caçador chamado Kunit entregou ao explorador dinamarquês Gustav Holm três desses mapas de madeira. O território podia caber nas mãos de quem o descrevia.

O encontro ocorreu em Ammassalik, na região hoje associada à cidade de Tasiilaq. Holm chefiava uma expedição que investigava a costa leste e reunia objetos, informações e relatos de seus habitantes. Para o explorador, boa parte daquela geografia precisava ser registrada. Para Kunit, natural de Umivik, era um espaço sobre o qual já se podia conversar. A diferença entre as duas situações está inteira nesses objetos pequenos.

O conjunto permitia representar aspectos diferentes do terreno. Havia a costa recortada por fiordes, as ilhas diante dela e uma península. Na reportagem da revista Archaeology dedicada às peças, o arqueólogo Hans Harmsen, então curador do Museu Nacional da Groenlândia, chama atenção para um detalhe de uma das esculturas. Uma passagem marcada na madeira indicava onde seria necessário transportar o caiaque por terra para alcançar o fiorde seguinte. O desenho incluía uma dificuldade concreta da viagem.

A relação entre as peças também fazia parte da informação. Aproximar o mapa das ilhas do mapa da costa permitia mostrar suas posições relativas. O objeto podia ser girado enquanto alguém explicava uma região. Uma fotografia fixa de museu, embora útil, reduz essa possibilidade de manuseio. É preciso algum esforço para imaginar a conversa que se organizava em torno da madeira.

As peças se completam Costa, ilhas e península Três objetos de madeira apresentam aspectos diferentes da geografia da Groenlândia oriental. Costa Ilhas Península Formas esquemáticas · sem escala O que a documentação permite afirmar As peças comunicam conhecimento geográfico e são interpretadas como apoio à narrativa. A documentação não comprova seu emprego como instrumentos portáteis de navegação em mar aberto. As formas acima apenas distinguem os três tipos de representação.

Daí vem a interpretação defendida por Harmsen. Os mapas teriam servido como apoio para narrar e transmitir conhecimento geográfico. Ao escrever sobre eles no Atlas Obscura, o arqueólogo recuperou uma observação atribuída a Holm, segundo a qual Kunit explicara que se faziam peças desse tipo para falar a outras pessoas de lugares que elas não conheciam. A representação ajudava a acompanhar o relato.

Na internet, porém, esses mapas ganharam uma carreira um pouco diferente. Passaram a ser descritos como instrumentos que os caçadores levavam dentro das luvas para se orientar no escuro, uma espécie de GPS anterior à eletricidade. A ideia é atraente. A madeira resiste à água, pode flutuar, tem contornos que os dedos reconhecem. Mas uma propriedade do material não demonstra o uso histórico de um objeto. Harmsen ressalva que não há evidência de que essas peças fossem empregadas para navegação em mar aberto.

Há outro limite que torna o achado mais interessante. A sobrevivência do conjunto de Kunit não autoriza a imaginar uma produção generalizada de mapas semelhantes entre os povos inuítes. São peças excepcionais na documentação conhecida. A cautela evita transformar a habilidade de uma pessoa numa tradição inteira inventada retrospectivamente. Podemos reconhecer a inteligência do objeto sem preencher todos os espaços em branco da sua história.

A Royal Society retomou o caso em 2021 ao discutir como os mapas também registram os interesses de quem os produz. Uma região podia parecer pouco conhecida a um visitante europeu e estar minuciosamente organizada na memória de seus moradores. Esse conhecimento incluía trajetos, acidentes geográficos e nomes que circulavam pela fala. Sua ausência numa carta europeia não significava ausência de geografia.

Em 2025, os mapas integraram a exposição “Mapping Nunaat”, no Museu Nacional da Groenlândia, em Nuuk. A mostra, também disponível em versão virtual, examinou a história cartográfica da região e o apagamento de conhecimentos e nomes indígenas. Os responsáveis pelo projeto, entre eles Frederik Fuuja Larsen, Pierre Singaravélou e Fabrice Argounès, situaram as peças de Kunit na história da cartografia mundial. O ponto de partida eram as informações que elas carregam, e não apenas a surpresa com o material usado.

A exposição oferece uma maneira de voltar ao pequeno conjunto sem exigir dele o que se espera de um aplicativo de navegação. Podemos observar o encontro entre costa e ilhas, seguir a borda, tentar compreender uma passagem por terra. Em algum momento, falta a explicação de quem conhece o lugar. A madeira preservou o desenho; a conversa não veio junto.