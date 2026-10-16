Com Josh Brolin, este suspense é nossa escolha para ver no cinema neste fim de semana

Bula Streaming Nos cinemas Dentro da Baleia (2026)

Jay Gardiner entra no mar para procurar os restos mortais do pai. O mergulho na costa da Califórnia deveria ajudá-lo a enfrentar uma perda, mas acaba colocando sua própria vida em risco: engolido por um cachalote, ele fica preso com apenas uma hora de oxigênio. A busca por uma saída passa a depender do equipamento que carrega, da capacidade de controlar o pânico e das lições que recebeu do homem com quem mantinha uma relação difícil.

Austin Abrams interpreta o mergulhador, enquanto Josh Brolin vive o pai, Mitt, nas lembranças que acompanham a luta pela sobrevivência. Essa presença dá ao perigo uma dimensão familiar. Aquilo que Jay aprendeu durante a infância volta a ter utilidade numa circunstância extrema, mas recordar também significa encarar ressentimentos. A urgência de respirar divide espaço com uma conversa que a morte interrompeu e que o filho ainda precisa elaborar.

Brian Duffield dirige e assina o roteiro com Daniel Kraus, autor do romance que deu origem ao filme. O encontro entre suspense e drama oferece a razão principal para esta indicação: cada tentativa de escapar pode ser acompanhada como um problema imediato, enquanto a relação entre os dois homens sustenta o que está em jogo para além da contagem do ar. É uma premissa que pede disposição para embarcar no extraordinário e atenção ao conflito que a acompanha.

A escala do animal e o confinamento do protagonista favorecem uma sessão na tela grande. A escuridão da sala e o som ajudam a concentrar a atenção na respiração, nos movimentos e na dificuldade de reconhecer o espaço ao redor. Para quem gosta de histórias de sobrevivência, essa proximidade com um personagem isolado é parte importante do convite. Vale considerar, antes de escolher a sessão, que a proposta envolve situações de aflição e claustrofobia.

Lançado nos cinemas brasileiros em 15 de outubro, o longa é nossa aposta para o fim de semana de 16 a 18 de outubro. A escolha privilegia uma estreia que oferece tensão e um conflito humano reconhecível, com uma duração que mantém a sessão perto de uma hora e quarenta e cinco minutos. A classificação indicativa é de 14 anos. Consulte a programação da sua cidade para conferir horários e versões disponíveis.