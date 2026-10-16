Internada na Inglaterra, ela bordou cartas de protesto com metros de comprimento

Bula Achados Palavras em tecido

A carta começa com o nome de um banqueiro e uma instrução para que ele a encaminhe ao conde de Lytton. Em seguida, vêm nomes de médicos, vizinhos, conhecidos, mortos, desafetos. Há acusações, lembranças e um pedido de liberdade. Tudo isso bordado num comprido conjunto de retalhos por Lorina Bulwer, em 1904. O destinatário precisaria de algum espaço para ler a correspondência.

A peça pertence ao Thackray Museum of Medicine, em Leeds, que disponibiliza uma transcrição. Lorina vivia na ala feminina destinada às pessoas classificadas como loucas na workhouse de Great Yarmouth, no litoral inglês. Essas instituições recebiam pobres e mantinham regimes de trabalho e disciplina. No caso dela, o bordado ofereceu um suporte para uma escrita que crescia muito além dos limites de um pequeno trabalho doméstico. Há cartas que ultrapassam três metros.

Lorina nasceu em 1838, em Beccles, e morreu em 1912. Viveu em Great Yarmouth, onde ajudou a mãe a administrar uma hospedaria depois da morte do pai. A mãe morreu em 1893. A entrada da filha na instituição é situada por volta de 1897 na apresentação de uma entrevista com a curadora Ruth Battersby, publicada pelo podcast “Sew What?” em 2025. Seu irmão Edgar pagava pela permanência. Lorina passou ali os últimos quinze anos da vida, embora parte de sua história ainda dependa de documentos esparsos.

O que se pode examinar com mais segurança está no tecido. Lorina reunia pedaços de pano e preenchia a superfície com palavras, em geral maiúsculas e sem pontuação. O Norfolk Museums Service informa que ela recebia materiais para trabalhar. O resultado combina o repertório de uma habilidade aprendida na infância com uma quantidade de texto que exige outro tipo de atenção. É preciso chegar perto, seguir as linhas e aceitar que o bordado vai tomar tempo de leitura.

Uma carta conservada 1904 palavras costuradas O Thackray Museum of Medicine preserva uma das faixas bordadas e sua transcrição. Como ler o documento? O texto registra lembranças, reclamações e acusações da autora. As afirmações pessoais não equivalem a fatos comprovados sobre terceiros. O museu considera incerto se a composição seguia um planejamento prévio e observa que ela parece ter permanecido sem censura.

A aparência decorativa engana pouco quem começa a ler. Na peça de 1904, um trecho pede que se destranque o lugar e que as pessoas possam sair. Em outras passagens, Lorina defende a própria posição social, enumera parentes e acusa conhecidos. A narrativa pode mudar de direção sem aviso. Um nome puxa outro, uma recordação desemboca numa reclamação, informações reconhecíveis convivem com afirmações que não temos como confirmar. Sua voz chega inteira nesse sentido, com insistência, hostilidade, orgulho e desvios.

Seria conveniente aparar tudo isso para apresentar uma heroína fácil de admirar. Também seria uma maneira de perder Lorina. Algumas acusações são perturbadoras e não podem ser usadas como descrição factual da instituição ou das pessoas citadas. O texto é um testemunho da experiência e da percepção de quem o produziu. A classificação psiquiátrica que ela recebeu, por sua vez, não resolve a leitura, nem nos dá licença para fazer um diagnóstico à distância.

O próprio Thackray registra uma particularidade que contraria a imagem de uma escrita inteiramente clandestina. Apesar da vida institucional, o trabalho parece ter permanecido sem censura. Não sabemos com segurança quanto havia de planejamento prévio na composição. O museu deixa essa questão em aberto. Também não é necessário supor uma proibição de usar papel para reconhecer o que há de extraordinário na escolha e na escala do suporte.

Costurar uma palavra obriga a lidar com sua extensão de maneira muito concreta. Cada letra ocupa tecido, consome linha, precisa ser formada pela mão. Nas peças de Lorina, essa lentidão do fazer convive com uma linguagem que parece querer dizer muitas coisas de uma vez. A observação não torna o bordado uma cura, nem prova que a atividade a acalmasse. Quem lê encontra bastante raiva preservada. É uma das qualidades incômodas desses objetos.

A história também pede que se olhe para a habilidade da autora. Retalhos, camadas de tecido, cores e figuras aplicadas não aparecem ali por acidente. A pesquisa de Battersby, responsável pela coleção de vestuário e têxteis do Norfolk Museums Service, procura situar as peças nas práticas de costura de seu tempo. Tratá-las somente como manifestações de sofrimento reduziria uma mulher que sabia trabalhar a matéria e organizar nela uma narrativa extensa.

Hoje, as cartas podem ser examinadas como obras têxteis e documentos, embora continuem impondo dificuldades muito materiais a quem vai expô-las. Para mostrar um texto com metros de comprimento, uma vitrine comum pode não bastar. A leitura tampouco cabe numa legenda curta. No registro do Thackray, entre os muitos nomes que se acumulam, Lorina volta ao próprio nome. A pessoa encarregada de transcrever conservou a insistência.