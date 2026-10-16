O diretor de Um Contratempo adaptou Harlan Coben neste suspense de 8 episódios da Netflix

Bula Streaming Netflix O Inocente (2021)

Mateo se envolveu numa briga que terminou em morte. Depois de cumprir pena, tenta construir uma rotina com Olivia, sua mulher, que está grávida. O casal se prepara para uma nova etapa quando uma comunicação perturbadora, vinda do celular dela, abala aquilo que parecia seguro. A ameaça entra pela intimidade: antes de descobrir o que aconteceu, Mateo precisa perceber quanto desconhece da vida que acredita ter recuperado.

Mario Casas interpreta o protagonista, Aura Garrido vive Olivia e Alexandra Jiménez assume a investigadora Lorena Ortiz. A presença da policial abre outra linha de apuração, associada à morte de uma freira. O interesse está em acompanhar como trajetórias aparentemente afastadas passam a ocupar o mesmo espaço narrativo. Pessoas que conhecemos por uma função ou por uma relação podem guardar histórias que ainda não tiveram oportunidade de contar.

O encontro entre Coben e Paulo oferece um bom motivo para escolher a minissérie. O escritor fornece a arquitetura do romance; o realizador espanhol, que também participa do roteiro, trabalha com a instabilidade das versões. A adaptação convida a rever impressões sobre os personagens conforme novas informações aparecem. O passado não entra apenas como explicação: ele interfere nas escolhas que cada um consegue fazer no presente.

É uma indicação para quem gosta de suspense encadeado, com mudanças de perspectiva e perguntas que atravessam os capítulos. Oito episódios permitem acompanhar a história até seu desfecho sem depender de novas temporadas. Vale resistir à vontade de pesquisar personagens durante a sessão, porque parte do prazer está em descobrir suas conexões no tempo previsto pela narrativa. A promessa inicial basta: um homem acredita ter recomeçado, até perceber que sua história continua em disputa.