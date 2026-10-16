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Imagem de divulgação da série ClickbaitDivulgação / Netflix
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por Bula Streaming
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A Califórnia foi recriada na Austrália para este suspense de 8 episódios da Netflix

A cidade americana de “Clickbait” esconde uma curiosidade: boa parte de suas ruas foi filmada em Melbourne, na Austrália. Disponível na Netflix, a minissérie de oito episódios acompanha uma família confrontada com um sequestro e com a exposição brutal da vida privada.

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Clickbait (2021)

Criação: Tony Ayres e Christian White
Formato: Minissérie · 8 episódios · 42–52 minutos por episódio
Classificação: 16 anos
Elenco: Zoe Kazan, Betty Gabriel e Adrian Grenier

Nick Brewer desaparece e reaparece num vídeo, ferido, segurando cartazes que associam sua sobrevivência a um contador de visualizações. A irmã, Pia, e a esposa, Sophie, precisam descobrir onde ele está enquanto desconhecidos transformam a situação em assunto público. A ameaça cria um desconforto imediato: assistir à imagem também ajuda a espalhá-la. O gesto mais banal de quem acompanha uma notícia passa a integrar o mecanismo do crime.

Zoe Kazan interpreta Pia, Betty Gabriel vive Sophie e Adrian Grenier assume Nick. A alternância entre pessoas próximas ao desaparecido, investigadores e outros envolvidos impede que uma única versão se estabilize. Cada episódio desloca o centro da atenção. Aquilo que parecia evidente quando visto de fora ganha outra escala quando a história se aproxima de quem precisa conviver com as consequências.

A indicação funciona especialmente para quem gosta de comparar depoimentos e rever hipóteses. Há um prazer de quebra-cabeça na maneira como a minissérie distribui informação, mas também uma questão menos confortável: quanto da nossa certeza sobre alguém depende de imagens que nunca conseguimos contextualizar? A circulação do vídeo encurta o tempo da reflexão. Familiares precisam reagir enquanto a opinião pública já exige respostas.

São oito capítulos, com duração entre 42 e 52 minutos, para acompanhar até o encerramento. Convém chegar sem conhecer as revelações e prestar atenção às diferenças entre o que cada personagem sabe e aquilo que supõe. O interesse está nessa distância: uma família conhece seus hábitos; a polícia reúne indícios; a internet acredita reconhecer uma história inteira em poucos segundos.

Uma cidade interpretando outra

Segundo a agência australiana VicScreen, ruas, casas e edifícios de Melbourne representaram Oakland, na Califórnia. A fachada da delegacia, por exemplo, foi filmada no prédio de Broadmeadows Town Hall. Cenários internos também foram construídos nos Docklands Studios.

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