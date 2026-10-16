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InacreditávelDivulgação / Netflix
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por Bula Streaming
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Uma reportagem vencedora do Pulitzer virou esta minissérie de 8 episódios da Netflix

Uma reportagem de investigação premiada com o Pulitzer está na origem de “Inacreditável”, minissérie da Netflix com Toni Collette, Merritt Wever e Kaitlyn Dever. Em oito episódios, o trabalho de duas policiais se cruza com a história de uma jovem a quem faltou escuta.

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Inacreditável (2019)

Criação: Susannah Grant, Ayelet Waldman e Michael Chabon
Formato: Minissérie · 8 episódios · 43–58 minutos por episódio
Classificação: 16 anos
Elenco: Toni Collette, Merritt Wever e Kaitlyn Dever

Marie relata ter sofrido uma violência sexual e passa a enfrentar a desconfiança de quem deveria investigar o crime. Pressionada, recua de seu depoimento, e a retratação altera sua vida. Anos depois, em outro estado americano, duas investigadoras identificam semelhanças entre ocorrências. A minissérie acompanha essas linhas sem reduzir a jovem a uma pista à espera de alguém capaz de interpretá-la.

Kaitlyn Dever interpreta Marie; Merritt Wever e Toni Collette vivem as policiais Karen Duvall e Grace Rasmussen. O contraste entre as abordagens dá força à indicação. Perguntas podem esclarecer um relato ou fazê-lo parecer impossível de sustentar. Ouvir exige tempo, atenção e disposição para conviver com lacunas. O suspense nasce também dessa diferença de método, porque uma conclusão precipitada pode afastar a investigação de seu caminho.

A origem jornalística importa. O material de T. Christian Miller e Ken Armstrong investigou falhas no atendimento a vítimas e na apuração dos crimes. A adaptação transforma esse trabalho em drama, aproximando o espectador das consequências cotidianas da descrença. A casa, o emprego e as relações pessoais deixam de ser espaços neutros quando a credibilidade de alguém passa a ser julgada por todos ao redor.

É uma escolha forte para quem procura um policial centrado no trabalho de investigação e na experiência das pessoas atingidas. Os oito capítulos duram entre 43 e 58 minutos e pedem atenção, sobretudo nos encontros em que quase tudo depende de uma conversa. A violência sexual é central ao tema. Mais do que apostar no choque de uma revelação, a série encontra tensão no esforço de construir uma resposta responsável.

O prêmio pertence à reportagem

“An Unbelievable Story of Rape”, publicada por ProPublica e The Marshall Project em 2015, recebeu o Pulitzer de reportagem explicativa em 2016. A minissérie também se inspira no episódio “Anatomy of Doubt”, do programa de rádio This American Life.

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