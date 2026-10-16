Do cineasta de Everest, um suspense islandês de 6 episódios para descobrir na Netflix

Bula Streaming Netflix Entrapped (2021)

Um integrante de um culto é encontrado morto numa caverna. Para Andri, a vítima não é um desconhecido: anos antes, o rapaz havia entrado no radar de uma investigação sobre o desaparecimento de uma mulher. O novo crime aproxima tempos diferentes e obriga o policial a retomar suas próprias conclusões. Uma disputa envolvendo terras e um grupo de motociclistas amplia o campo de suspeitas.

Ólafur Darri Ólafsson e Ilmur Kristjánsdóttir interpretam Andri e Hinrika. O trabalho dos dois ganha interesse numa comunidade em que os vínculos antecedem a chegada da polícia. Parentesco, lealdade e pertencimento podem dificultar perguntas aparentemente simples. A paisagem islandesa participa dessa sensação de distância: há muito espaço ao redor, mas poucos caminhos para escapar das relações que organizam a vida local.

É uma indicação para quem prefere acompanhar a construção de um caso, com depoimentos, versões e conflitos de convivência. O assassinato põe grupos em movimento, e cada aproximação exige distinguir o que pertence ao crime atual daquilo que já estava mal resolvido. A ligação com o desaparecimento de 2013 dá ao procedimento policial um peso particular: investigar também significa aceitar que uma suspeita antiga pode precisar de revisão.

Os seis episódios disponíveis na Netflix duram entre 38 e 52 minutos. A extensão permite reservar um fim de semana para acompanhar o caso sem assumir uma temporada longa. Vale, porém, saber de onde esses personagens vêm: “Entrapped” continua “Trapped”. Quem já conhece a dupla traz consigo parte de sua história; quem chega agora encontra relações e lembranças anteriores ao primeiro crime mostrado aqui.