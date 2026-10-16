Um romance publicado em 50 países deu origem a este suspense dinamarquês da Netflix

Bula Streaming Netflix O Homem das Castanhas (2021)

Uma mulher é encontrada assassinada, e um pequeno boneco feito de castanhas aparece na cena do crime. Naia Thulin e Mark Hess assumem a investigação, que se aproxima do desaparecimento da filha de uma ministra. O objeto infantil funciona como uma presença inquietante: parece simples, quase doméstico, mas obriga os policiais a perguntar por que alguém o escolheu e o que deseja comunicar.

Danica Curcic e Mikkel Boe Følsgaard interpretam a dupla de investigadores, enquanto Iben Dorner vive Rosa Hartung. A proximidade entre o caso policial e uma família exposta à vida pública amplia a pressão. Uma ministra volta ao trabalho carregando uma perda; a polícia precisa examinar indícios que podem atingir certezas consolidadas. A investigação avança num terreno em que a necessidade de respostas convive com o receio de encontrá-las.

O ponto de partida oferece aquilo que costuma atrair leitores de romances policiais: um detalhe material que parece pequeno demais para sustentar tamanha inquietação. A recomendação é observar como os acontecimentos alteram o significado desse detalhe, sem procurar antecipadamente explicações sobre o criminoso. O trabalho dos investigadores, as relações familiares e a exposição política oferecem perspectivas diferentes sobre a mesma cadeia de acontecimentos.

Os seis episódios da primeira temporada duram entre 52 e 59 minutos. É por esse primeiro caso que vale começar, acompanhando a aproximação entre Thulin e Hess e a história dos Hartung. A série já tem duas temporadas no catálogo, portanto a indicação de seis capítulos se refere ao início. Para quem procura suspense nórdico, é uma entrada concentrada num universo de investigação, luto e desconfiança.