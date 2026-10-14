Stephen King na Netflix: 3 adaptações para entrar no clima do Halloween

Stephen King encontra o medo onde a vida parece mais familiar: uma fazenda, um quarto e um telefone celular. Para o Halloween, três adaptações disponíveis na Netflix exploram culpa, isolamento e vínculos que resistem à morte. A seleção está organizada em ordem alfabética.

01 Filme

Seleção Netflix 1922 Divulgação / Netflix Wilfred James vive com a esposa e o filho em uma fazenda no Nebraska. Quando Arlette decide vender suas terras e se mudar para a cidade, ele enxerga a proposta como uma ameaça a tudo que pretende conservar. A disputa se agrava à medida que o fazendeiro tenta trazer o adolescente para o próprio lado. Contada como uma confissão, a história acompanha a passagem do ressentimento à violência e o peso que essa escolha impõe ao cotidiano. A propriedade, antes imaginada como garantia de estabilidade, vai se tornando um espaço de inquietação, no qual ruídos e presenças parecem devolver ao morador aquilo que ele gostaria de esquecer. Do livro à tela Zak Hilditch adapta a narrativa de Stephen King publicada na coletânea “Escuridão Total Sem Estrelas”. O terror rural dá forma às consequências da culpa e da possessividade.

02 Filme

Seleção Netflix Jogo Perigoso Divulgação / Netflix Jessie e Gerald vão para uma casa afastada na tentativa de recuperar a intimidade do casamento. Uma brincadeira sexual deixa a mulher algemada à cama, e uma emergência transforma a situação em uma luta por sobrevivência. Sozinha, sem alcançar os objetos de que precisa e sem saber quando alguém poderá aparecer, Jessie tenta avaliar o que está ao seu redor. O esforço físico se mistura a lembranças, medos e conversas que sua mente produz para enfrentar o isolamento. A ameaça cresce com a passagem das horas, enquanto a possibilidade de escapar exige encarar tanto os limites do corpo quanto experiências antigas que ela havia aprendido a silenciar. Do livro à tela Mike Flanagan dirige a adaptação do romance de Stephen King. Carla Gugino sustenta grande parte da narrativa em um espaço restrito, onde o suspense depende de gestos, memória e percepção.