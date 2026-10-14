Stephen King na Netflix: 3 adaptações para entrar no clima do Halloween

Stephen King encontra o medo onde a vida parece mais familiar: uma fazenda, um quarto e um telefone celular. Para o Halloween, três adaptações disponíveis na Netflix exploram culpa, isolamento e vínculos que resistem à morte. A seleção está organizada em ordem alfabética.
Seleção
1922
Wilfred James vive com a esposa e o filho em uma fazenda no Nebraska. Quando Arlette decide vender suas terras e se mudar para a cidade, ele enxerga a proposta como uma ameaça a tudo que pretende conservar. A disputa se agrava à medida que o fazendeiro tenta trazer o adolescente para o próprio lado. Contada como uma confissão, a história acompanha a passagem do ressentimento à violência e o peso que essa escolha impõe ao cotidiano. A propriedade, antes imaginada como garantia de estabilidade, vai se tornando um espaço de inquietação, no qual ruídos e presenças parecem devolver ao morador aquilo que ele gostaria de esquecer.
Seleção
Jogo Perigoso
Jessie e Gerald vão para uma casa afastada na tentativa de recuperar a intimidade do casamento. Uma brincadeira sexual deixa a mulher algemada à cama, e uma emergência transforma a situação em uma luta por sobrevivência. Sozinha, sem alcançar os objetos de que precisa e sem saber quando alguém poderá aparecer, Jessie tenta avaliar o que está ao seu redor. O esforço físico se mistura a lembranças, medos e conversas que sua mente produz para enfrentar o isolamento. A ameaça cresce com a passagem das horas, enquanto a possibilidade de escapar exige encarar tanto os limites do corpo quanto experiências antigas que ela havia aprendido a silenciar.
Seleção
O Telefone do Sr. Harrigan
Craig começa a ler livros em voz alta para um empresário aposentado que vive isolado em uma grande casa. A diferença de idade não impede uma amizade construída em torno das histórias, da curiosidade e de pequenos rituais. Quando o adolescente apresenta ao homem um telefone celular, a comunicação ganha uma nova forma. Depois da morte do amigo, Craig continua deixando mensagens no aparelho, sem esperar uma resposta possível. A coincidência entre seus desabafos e acontecimentos ao redor o leva a duvidar dos limites daquela conexão. O suspense se desenvolve entre o desejo de manter alguém por perto e o receio de que certos pedidos sejam atendidos.