Dos Andes às Olimpíadas do Rio: 4 histórias reais que viraram filmes na Netflix

Uma descoberta arqueológica, uma travessia em busca de refúgio, um acidente nos Andes e uma invenção no Malawi. Quatro filmes da Netflix partem de acontecimentos reais para observar escolhas feitas sob pressão. A seleção, em ordem alfabética, reúne dramas com diferentes formas de coragem.

01 Filme

Seleção Netflix A Escavação Larry Horricks / Netflix Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, Edith Pretty contrata Basil Brown para investigar elevações de terra em sua propriedade, no interior da Inglaterra. O escavador, formado pela experiência de campo, identifica sinais de que o local pode guardar algo muito mais importante do que se imaginava. A descoberta atrai especialistas e instituições, alterando as relações de trabalho e a discussão sobre quem tem autoridade para interpretar o passado. Enquanto a guerra se aproxima e a saúde de Edith inspira cuidados, o trabalho avança sob uma sensação de tempo limitado. O drama aproxima a persistência do pesquisador e o desejo de deixar algo que sobreviva à própria vida. A história real O ponto de partida é a escavação de Sutton Hoo, realizada em 1939. O filme adapta o romance de John Preston e combina personagens históricos com escolhas de dramatização.

02 Filme

Seleção Netflix A Sociedade da Neve Quim Vives / Netflix Um avião que transporta uma equipe uruguaia de rúgbi, familiares e amigos cai na cordilheira dos Andes. Isolados em uma paisagem de neve, os sobreviventes precisam improvisar abrigo, cuidar dos feridos e decidir como administrar os poucos recursos disponíveis. A expectativa de resgate dá lugar a uma experiência de convivência em que cada escolha envolve o grupo inteiro. O frio, a altitude e a falta de alimentos impõem dilemas que não cabem nas regras da vida anterior. A narrativa se aproxima dos vínculos formados na montanha e da dificuldade de preservar esperança quando quase tudo ao redor parece negar a possibilidade de retorno. A história real O desastre ocorreu em 13 de outubro de 1972. Baseado no livro de Pablo Vierci, o longa estreou no Festival de Veneza em 2023 e chegou à Netflix em janeiro de 2024.

03 Filme

Seleção Netflix As Nadadoras Ali Güler / Netflix Yusra e Sara treinam natação na Síria e tentam preservar sonhos que a guerra torna cada vez mais difíceis de sustentar. Quando deixam o país, a busca por segurança exige uma viagem marcada por fronteiras, intermediários e embarcações precárias. As habilidades desenvolvidas na piscina ganham outro significado durante a travessia do mar Egeu. Chegar à Europa não encerra os desafios: reconstruir a rotina envolve lidar com a condição de refugiadas, a distância da família e expectativas que nem sempre coincidem. O percurso das irmãs aproxima a sobrevivência cotidiana de uma ambição esportiva que parecia ter ficado para trás. A história real A história se inspira nas irmãs Yusra e Sara Mardini. Yusra integrou a equipe olímpica de refugiados nos Jogos do Rio, em 2016. Na tela, as protagonistas também são interpretadas por irmãs: Nathalie e Manal Issa.