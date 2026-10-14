7 filmes na Netflix que somam 14 Oscars — de Roma a Pinóquio

Uma cantora disputa o controle da própria voz, um casamento chega ao fim e um boneco aprende a viver. Estes sete filmes da Netflix conquistaram, juntos, 14 Oscars em diferentes categorias da Academia. Em ordem alfabética, a seleção aproxima animação, guerra, faroeste e dramas íntimos.
Seleção
A Voz Suprema do Blues
Em uma sessão de gravação na Chicago de 1927, Ma Rainey faz questão de decidir como sua música será registrada. Empresários e técnicos pressionam pelo cumprimento do horário, enquanto a cantora sabe que seu poder dentro daquele estúdio depende do que é capaz de entregar ao microfone. Entre os músicos, o trompetista Levee deseja modernizar os arranjos e conquistar uma carreira própria. A espera e os ensaios trazem à superfície ambições, lembranças e ressentimentos. O espaço fechado concentra disputas que ultrapassam a música, revelando quem pode falar, quem precisa negociar e quem acredita ter encontrado uma oportunidade de ascensão.
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Ataque dos Cães
Os irmãos Phil e George administram uma fazenda em Montana, mas exercem a autoridade de maneiras opostas. Phil cultiva uma dureza que intimida quem o cerca; George procura uma vida menos subordinada à personalidade do irmão. Quando se casa com Rose e a leva para a propriedade, acompanhado do filho dela, Peter, o equilíbrio da casa se altera. A hostilidade de Phil encontra na nova família um alvo constante. Gestos aparentemente banais se tornam instrumentos de humilhação, e a aproximação entre o fazendeiro e o rapaz introduz uma incerteza que modifica as relações de força naquele ambiente.
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História de um Casamento
Nicole e Charlie compartilham um filho e uma história construída no teatro, mas já não conseguem projetar o futuro no mesmo lugar. Ela vê em Los Angeles uma possibilidade de recuperar a autonomia profissional; ele permanece ligado à companhia que dirige em Nova York. A intenção de conduzir uma separação amigável esbarra em advogados, deslocamentos e divergências sobre a criação do menino. Aos poucos, lembranças afetivas passam a ser reinterpretadas como provas de egoísmo ou abandono. O drama acompanha esse deslocamento sem reduzir a relação a uma disputa entre culpado e inocente, preservando a intimidade que ainda existe entre os dois.
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Mank
Herman J. Mankiewicz recebe a tarefa de escrever um roteiro para Orson Welles enquanto se recupera de um acidente. O prazo é curto, a saúde exige cuidados e a bebida torna o trabalho ainda mais irregular. Para construir a história, o roteirista retorna mentalmente aos salões, festas e estúdios da Hollywood dos anos 1930, onde observou relações entre dinheiro, imprensa e poder político. Sua convivência com o magnata William Randolph Hearst e a atriz Marion Davies reaparece sob novas formas na escrita. O processo criativo se torna também um acerto de contas com o ambiente que o acolheu e o desgastou.
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Nada de Novo no Front
Paul Bäumer e seus amigos se alistam no Exército alemão alimentados por discursos de heroísmo. Nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, o entusiasmo encontra um cotidiano de lama, fome, bombardeios e perdas que ninguém os preparou para enfrentar. A amizade com um soldado mais experiente oferece algum amparo, mas não protege o grupo das ordens que chegam de longe. Enquanto negociações tentam encerrar o conflito, os combatentes continuam submetidos a decisões que pouco consideram suas vidas. A narrativa acompanha a transformação de um estudante em alguém cuja principal ambição passa a ser atravessar o próximo ataque.
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Pinóquio por Guillermo del Toro
Consumido pelo luto, o carpinteiro Geppetto esculpe um menino de madeira que ganha vida. A criatura chega ao mundo sem compreender as convenções que os adultos esperam que ela obedeça. Sua curiosidade a conduz para além da oficina, passando por espetáculos, promessas de sucesso e encontros com pessoas interessadas em explorar suas particularidades. Situada na Itália sob o fascismo, a aventura transforma a desobediência em uma questão mais complexa do que simplesmente aprender boas maneiras. Entre o desejo do pai de recuperar o que perdeu e a vontade do filho de experimentar tudo, cresce uma relação que precisa encontrar seus próprios termos.
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Roma
Cleo trabalha na casa de uma família de classe média na Cidade do México, no início dos anos 1970. Seu cotidiano envolve limpar, preparar refeições e acompanhar as crianças, tarefas que a colocam no centro da vida doméstica sem eliminar as distâncias sociais. Quando a família enfrenta uma ruptura e a própria Cleo precisa lidar com uma mudança pessoal, as rotinas revelam dependências que antes pareciam invisíveis. A cidade também se transforma ao redor da casa, atravessada por conflitos e manifestações. Pequenos cuidados, silêncios e deslocamentos compõem um retrato de quem sustenta a intimidade dos outros enquanto procura espaço para a própria vida.