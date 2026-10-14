Sophia Loren e o cineasta que diz ter sido salvo por Maradona: 3 filmes italianos na Netflix

Uma ilha declarada independente, uma amizade improvável e a juventude de um cineasta apaixonado por Maradona. Com Sophia Loren e Paolo Sorrentino entre seus nomes, estes três filmes italianos da Netflix aproximam invenção, memória e afeto. A seleção segue a ordem alfabética.
Seleção
A Incrível História da Ilha das Rosas
Giorgio Rosa é um engenheiro que encontra nas regras da vida cotidiana mais impedimentos do que possibilidades. Sua resposta assume uma forma concreta: construir uma plataforma no mar Adriático, fora do território que considera responsável por sufocar suas ideias. O projeto atrai amigos, visitantes e pessoas dispostas a experimentar outra maneira de viver. Quando Giorgio declara a independência da ilha, a aventura particular se torna um problema para as autoridades italianas. Entre negociações, festas e desencontros amorosos, a comédia acompanha o esforço de sustentar uma utopia que parece pequena demais para ameaçar um país e grande demais para ser ignorada.
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Rosa e Momo
Em uma cidade do sul da Itália, uma sobrevivente do Holocausto cuida de crianças que precisam de abrigo. Ela aceita acolher um menino senegalês com quem teve um primeiro encontro pouco amistoso. Desconfiado de adultos e acostumado a procurar soluções nas ruas, o garoto resiste à disciplina da casa. A convivência, porém, expõe fragilidades que nenhum dos dois costuma mostrar. O vínculo se constrói em pequenos gestos, entre a necessidade de proteção e a dificuldade de aceitar ajuda. Ao aproximar infâncias desamparadas e lembranças de violência, o drama encontra sua força no modo como duas pessoas aprendem a reconhecer a solidão uma da outra.
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The Hand of God – A Mão de Deus
Na Nápoles dos anos 1980, Fabietto observa uma família ruidosa, apaixonada e cheia de personagens difíceis de esquecer. O futebol organiza seus desejos, sobretudo quando Maradona se aproxima do universo do clube da cidade. Entre encontros domésticos, descobertas afetivas e passeios pelo litoral, o adolescente tenta compreender o lugar que pode ocupar no mundo. Uma mudança brutal em sua vida altera essa perspectiva e o aproxima do cinema. A narrativa acompanha o nascimento de um olhar: aquilo que parecia apenas rotina, excesso ou estranheza começa a se transformar em matéria para contar histórias.