Sophia Loren e o cineasta que diz ter sido salvo por Maradona: 3 filmes italianos na Netflix

Uma ilha declarada independente, uma amizade improvável e a juventude de um cineasta apaixonado por Maradona. Com Sophia Loren e Paolo Sorrentino entre seus nomes, estes três filmes italianos da Netflix aproximam invenção, memória e afeto. A seleção segue a ordem alfabética.

01 Filme

Seleção Netflix A Incrível História da Ilha das Rosas Simone Florena / Netflix Giorgio Rosa é um engenheiro que encontra nas regras da vida cotidiana mais impedimentos do que possibilidades. Sua resposta assume uma forma concreta: construir uma plataforma no mar Adriático, fora do território que considera responsável por sufocar suas ideias. O projeto atrai amigos, visitantes e pessoas dispostas a experimentar outra maneira de viver. Quando Giorgio declara a independência da ilha, a aventura particular se torna um problema para as autoridades italianas. Entre negociações, festas e desencontros amorosos, a comédia acompanha o esforço de sustentar uma utopia que parece pequena demais para ameaçar um país e grande demais para ser ignorada. Nos bastidores A história parte da plataforma construída pelo engenheiro Giorgio Rosa, que proclamou uma micronação em 1968. O filme dramatiza o episódio; não se trata de um país reconhecido internacionalmente.

02 Filme

Seleção Netflix Rosa e Momo Regine de Lazzaris / Netflix Em uma cidade do sul da Itália, uma sobrevivente do Holocausto cuida de crianças que precisam de abrigo. Ela aceita acolher um menino senegalês com quem teve um primeiro encontro pouco amistoso. Desconfiado de adultos e acostumado a procurar soluções nas ruas, o garoto resiste à disciplina da casa. A convivência, porém, expõe fragilidades que nenhum dos dois costuma mostrar. O vínculo se constrói em pequenos gestos, entre a necessidade de proteção e a dificuldade de aceitar ajuda. Ao aproximar infâncias desamparadas e lembranças de violência, o drama encontra sua força no modo como duas pessoas aprendem a reconhecer a solidão uma da outra. Nos bastidores Edoardo Ponti dirige a própria mãe, Sophia Loren, nesta adaptação do romance “A Vida pela Frente”, de Romain Gary.