Thriller político eletrizante com James Norton, Vanessa Kirby e Peter Sarsgaard está no Prime Video

Em 1933, o jornalista galês Gareth Jones (James Norton) viaja a Moscou para investigar como a União Soviética financia sua industrialização enquanto outros países enfrentam dificuldades econômicas. Ele pretende entrevistar Josef Stalin, mas as perguntas sobre dinheiro acabam levando a uma descoberta muito mais grave. Em “A Sombra de Stalin”, de 2019, a diretora Agnieszka Holland acompanha essa investigação cercada por censura, vigilância e interesses de jornalistas estrangeiros que preferem preservar suas relações com o governo soviético.

Baseado em acontecimentos reais, o drama tem uma qualidade essencial para uma história sobre jornalismo. A curiosidade de Gareth nasce de uma dúvida específica, que qualquer pessoa poderia formular. Se o dinheiro anda escasso em tantos lugares, de onde saem os recursos para tantas fábricas e investimentos? O problema começa quando ele percebe que seus interlocutores estão mais dispostos a celebrar o progresso anunciado do que a explicar quem paga por ele.

Uma boa pergunta causa incômodo

Gareth chega à União Soviética com alguma experiência e contatos políticos. Já havia feito uma reportagem sobre Adolf Hitler e trabalhado como assessor do ex-primeiro-ministro britânico David Lloyd George. Essas credenciais ajudam a abrir portas, embora tenham pouca utilidade quando suas perguntas contrariam os interesses das autoridades. A viagem que deveria render uma entrevista importante passa a exigir cuidado com cada informação recebida e cada passo fora do roteiro autorizado.

James Norton dá ao personagem uma mistura convincente de ambição, persistência e juventude. Gareth acredita no próprio trabalho e demora a aceitar que seus colegas possam tratar a apuração como uma inconveniência. Existe certa ingenuidade nessa confiança, mas o ator preserva a inteligência do repórter. Ele quer conferir uma história que parece mal contada. Essa disposição, tão básica numa redação, torna sua presença indesejada em Moscou.

Holland aproveita bem o descompasso entre o visitante e os profissionais instalados na capital soviética. Gareth ainda faz perguntas que outros aprenderam a abandonar. O desconforto nasce dessas conversas, nas quais uma resposta evasiva pode carregar mais informação do que uma declaração formal. Norton sustenta o interesse pelo personagem sem precisar transformá-lo num homem extraordinário a cada cena. Sua insistência basta para colocá-lo em perigo.

Os colegas também fecham portas

Em Moscou, Gareth conhece Ada Brooks (Vanessa Kirby), uma jornalista britânica familiarizada com a repressão que acompanha as promessas de prosperidade. Ela oferece informações que ajudam o visitante a olhar além das versões oficiais. Kirby interpreta Ada com uma reserva compreensível para alguém que trabalha sob vigilância. A personagem sabe que falar pode ter um custo, inclusive quando a conversa acontece entre colegas de profissão. w

Ada merecia mais espaço. Sua experiência acrescenta uma perspectiva valiosa à história, porque ela precisa exercer a profissão dentro das condições que Gareth começa a conhecer. Kirby sugere esse desgaste sem carregar nas expressões ou nas falas. Quando Ada participa da investigação, a tensão vem da diferença entre o que ela sabe e aquilo que pode revelar com alguma segurança.

Walter Duranty (Peter Sarsgaard) desfruta de outra situação. Correspondente do jornal americano The New York Times e vencedor do Pulitzer, ele tem prestígio, influência e proximidade com o poder soviético. Sua posição lhe permite contestar denúncias sobre a fome na Ucrânia com uma autoridade que Gareth ainda está longe de possuir. A dificuldade do visitante, portanto, ultrapassa a censura estatal. Dentro da própria imprensa, há profissionais interessados em sustentar a versão do Kremlin.

Sarsgaard é especialmente bom nesse papel. Seu Duranty parece à vontade num ambiente que exige cautela dos demais. O ator dá ao correspondente uma segurança desagradável, feita de experiência e conveniência. É uma presença que incomoda porque o personagem conhece o valor de uma notícia, mas também conhece as vantagens de permanecer próximo das autoridades. Holland por vezes acentua demais a diferença entre ele e Gareth, deixando pouco espaço para contradições. Ainda assim, o embate entre os dois mantém o interesse porque envolve reputação, acesso e o direito de publicar o que foi apurado.

A Ucrânia desmente a propaganda

Ao ouvir relatos de fome, Gareth decide viajar clandestinamente à Ucrânia. Ele precisa escapar da vigilância soviética para verificar o que acontece longe da capital. Ali, encontra uma população submetida à privação enquanto os grãos são destinados à exportação para financiar a industrialização. A pergunta que motivou sua viagem ganha uma resposta terrível, ligada às condições de vida das pessoas que o governo mantém fora das notícias.

Essa passagem concentra a maior força de “A Sombra de Stalin”. Holland deixa para trás a relativa segurança dos encontros profissionais e acompanha um estrangeiro cada vez mais exposto. O repórter já não pode contar apenas com contatos, credenciais ou insistência. Precisa continuar a apuração num lugar onde sua presença desperta suspeitas e onde os habitantes têm necessidades muito mais urgentes do que conversar com um jornalista.

Norton muda de registro sem perder a continuidade do personagem. A confiança inicial dá lugar ao cansaço e à vulnerabilidade. Gareth permanece interessado no que veio descobrir, mas seu corpo passa a participar da investigação. A fome deixa de ser uma informação recebida em Moscou e passa a fazer parte do ambiente em que ele se desloca. Holland dá tempo a essa experiência, mesmo quando ela torna a sessão difícil.

Uma reportagem cercada de riscos

O suspense cresce porque Gareth procura informações que as autoridades estão empenhadas em esconder. A possibilidade de ser interrompido acompanha seu trabalho, e a distância da capital diminui a proteção oferecida por seus contatos. Holland mantém a atenção nesse risco concreto. Para continuar investigando, ele precisa permanecer num território onde pode ser tratado como ameaça.

Há momentos em que a diretora insiste mais do que o necessário na integridade de Gareth e na complacência de Duranty. A oposição fica evidente cedo, e algumas passagens poderiam confiar mais no que os atores já expressam. O interesse resiste a esse excesso graças à pergunta que sustenta a história e ao custo de buscar sua resposta.

“A Sombra de Stalin” ganha força quando permanece perto do trabalho do repórter. Gareth escuta, desconfia, procura outra fonte e sai do lugar onde todos repetem a mesma versão. Norton torna essa persistência humana, inclusive nos momentos em que ela parece imprudente. Ao deixar Moscou para conferir os relatos sobre a Ucrânia, o jornalista perde a segurança dos encontros oficiais e fica exposto à vigilância que tentava contornar.