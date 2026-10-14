De Omar Sy a um clássico reinventado: 5 filmes franceses para descobrir na Netflix

Omar Sy, Mélanie Laurent e uma nova versão de um clássico do suspense aproximam cinco caminhos do cinema francês. Na Netflix, esta seleção reúne comédia policial, assaltos e conflitos urbanos, com espaço para diferentes ritmos e estilos. Os filmes estão em ordem alfabética.
Seleção
As Ladras
Carole domina o ofício de roubar, mas já não suporta a rotina de fugas e ameaças. Ao lado da amiga Alex, uma atiradora tão eficiente quanto impulsiva, ela aceita uma última missão antes de tentar outra vida. A dupla recruta Sam, uma piloto que precisa aprender a lidar com regras muito diferentes das pistas de corrida. Entre a preparação do golpe e as exigências da chefe conhecida como Madrinha, a amizade das três passa a importar tanto quanto a execução do plano. A aventura combina perseguições, humor e a dificuldade de abandonar um trabalho no qual ninguém aceita uma simples carta de demissão.
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ATHENA
A morte de um garoto precipita uma revolta em um conjunto habitacional francês. Seus irmãos reagem de formas incompatíveis: Abdel tenta conter a violência, enquanto Karim transforma a indignação em enfrentamento com a polícia. O espaço onde a família vive vira território de disputa, cercado por forças que tornam qualquer negociação mais difícil. Movimentos coletivos, corredores e pátios organizam uma narrativa em que o conflito público atravessa os vínculos privados. O espectador acompanha pessoas que dividem o mesmo luto, mas já não conseguem concordar sobre o que fazer com ele, enquanto a possibilidade de interromper a escalada se estreita.
Seleção
Bala Perdida
Lino tem um talento pouco comum para modificar motores e transformar carros em máquinas de desempenho extremo. Preso após um assalto, ele recebe a oportunidade de trabalhar para uma equipe policial que precisa interceptar criminosos nas estradas. A chance de recomeçar acaba atravessada por uma acusação de assassinato. Para provar que não cometeu o crime, o mecânico precisa encontrar um veículo desaparecido que guarda a evidência decisiva. A investigação logo se torna uma caçada, e suas habilidades ao volante passam a ter uma função urgente: mantê-lo vivo tempo suficiente para que a prova não seja destruída.
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O Salário do Medo
Um incêndio em um poço de petróleo ameaça atingir uma comunidade próxima. Para impedir uma catástrofe, uma equipe precisa buscar nitroglicerina e transportá-la por estradas onde o perigo não está apenas na carga. Fred aceita a missão como uma possibilidade de deixar o país e reconstruir a vida; seu irmão Alex, especialista em explosivos, também é envolvido na operação. A travessia do deserto põe no mesmo caminho interesses pessoais, grupos armados e decisões que não admitem demora. Cada obstáculo exige negociar velocidade e prudência, pois chegar tarde pode ser tão fatal quanto dirigir depressa demais.
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Os Opostos Sempre Se Atraem
Ousmane e François voltam a trabalhar juntos depois de anos seguindo carreiras distintas na polícia. A investigação de uma morte os leva a uma cidade onde diferenças de classe, preconceito e ambições políticas contaminam a convivência. Para avançar, os dois precisam administrar também a própria parceria: seus métodos, vaidades e maneiras de tratar as pessoas raramente coincidem. A descoberta de uma trama maior transforma o caso em uma operação que exige mais do que interrogatórios. A comédia nasce do atrito entre os investigadores, enquanto perseguições e confrontos ampliam o alcance de um crime que parecia isolado.