De Omar Sy a um clássico reinventado: 5 filmes franceses para descobrir na Netflix

Omar Sy, Mélanie Laurent e uma nova versão de um clássico do suspense aproximam cinco caminhos do cinema francês. Na Netflix, esta seleção reúne comédia policial, assaltos e conflitos urbanos, com espaço para diferentes ritmos e estilos. Os filmes estão em ordem alfabética.

01 Filme

Seleção Netflix As Ladras Gael Turpo / Netflix Carole domina o ofício de roubar, mas já não suporta a rotina de fugas e ameaças. Ao lado da amiga Alex, uma atiradora tão eficiente quanto impulsiva, ela aceita uma última missão antes de tentar outra vida. A dupla recruta Sam, uma piloto que precisa aprender a lidar com regras muito diferentes das pistas de corrida. Entre a preparação do golpe e as exigências da chefe conhecida como Madrinha, a amizade das três passa a importar tanto quanto a execução do plano. A aventura combina perseguições, humor e a dificuldade de abandonar um trabalho no qual ninguém aceita uma simples carta de demissão. Nos bastidores Mélanie Laurent acumula direção e protagonismo. O elenco também reúne Isabelle Adjani e Adèle Exarchopoulos, aproximando gerações distintas de atrizes francesas.

02 Filme

Seleção Netflix ATHENA K. Kourtrajme / Netflix A morte de um garoto precipita uma revolta em um conjunto habitacional francês. Seus irmãos reagem de formas incompatíveis: Abdel tenta conter a violência, enquanto Karim transforma a indignação em enfrentamento com a polícia. O espaço onde a família vive vira território de disputa, cercado por forças que tornam qualquer negociação mais difícil. Movimentos coletivos, corredores e pátios organizam uma narrativa em que o conflito público atravessa os vínculos privados. O espectador acompanha pessoas que dividem o mesmo luto, mas já não conseguem concordar sobre o que fazer com ele, enquanto a possibilidade de interromper a escalada se estreita. Nos bastidores Romain Gavras dirige o longa e divide o roteiro com Ladj Ly e Elias Belkeddar. O trabalho de encenação aproxima o drama familiar de uma tragédia coletiva.

03 Filme

Seleção Netflix Bala Perdida Imagem de divulgação · Acervo Revista Bula Lino tem um talento pouco comum para modificar motores e transformar carros em máquinas de desempenho extremo. Preso após um assalto, ele recebe a oportunidade de trabalhar para uma equipe policial que precisa interceptar criminosos nas estradas. A chance de recomeçar acaba atravessada por uma acusação de assassinato. Para provar que não cometeu o crime, o mecânico precisa encontrar um veículo desaparecido que guarda a evidência decisiva. A investigação logo se torna uma caçada, e suas habilidades ao volante passam a ter uma função urgente: mantê-lo vivo tempo suficiente para que a prova não seja destruída. Nos bastidores Guillaume Pierret dirige Alban Lenoir como Lino, personagem que voltaria nas duas continuações. A mecânica dos veículos é parte central da ação.

04 Filme

Seleção Netflix O Salário do Medo Reda Laaroussi / Netflix Um incêndio em um poço de petróleo ameaça atingir uma comunidade próxima. Para impedir uma catástrofe, uma equipe precisa buscar nitroglicerina e transportá-la por estradas onde o perigo não está apenas na carga. Fred aceita a missão como uma possibilidade de deixar o país e reconstruir a vida; seu irmão Alex, especialista em explosivos, também é envolvido na operação. A travessia do deserto põe no mesmo caminho interesses pessoais, grupos armados e decisões que não admitem demora. Cada obstáculo exige negociar velocidade e prudência, pois chegar tarde pode ser tão fatal quanto dirigir depressa demais. Nos bastidores É a versão de 2024, dirigida por Julien Leclercq, do filme de Henri-Georges Clouzot lançado em 1953. As duas produções remontam ao romance de Georges Arnaud.