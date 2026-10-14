Três Oscars e Jacob Elordi como a criatura: o Frankenstein de Guillermo del Toro na Netflix

Bula Streaming Netflix Frankenstein (2025)

Victor Frankenstein quer ultrapassar o limite que separa a vida da morte. O cientista reúne conhecimento e recursos para realizar um experimento, mas o nascimento de uma criatura traz exigências que a pesquisa não resolveu. Diante dele existe agora alguém que precisa aprender a se mover, falar e compreender o mundo. A relação entre os dois passa a concentrar um conflito que nenhuma descoberta científica consegue encerrar.

Guillermo del Toro encontra no romance de Mary Shelley um tema próximo de seu cinema: a distância entre uma aparência assustadora e a experiência de quem vive dentro dela. O corpo construído no laboratório desperta espanto, enquanto a busca por reconhecimento conduz o drama. A indicação ganha força nessa combinação entre espetáculo visual e necessidade de afeto.

Oscar Isaac interpreta um criador movido pelo próprio projeto; Jacob Elordi trabalha a vulnerabilidade de alguém que chega ao mundo sem escolha ou preparação. A diferença de posição entre os dois organiza os encontros. Um deseja comprovar sua capacidade; o outro depende de respostas sobre a própria existência. Mia Goth e Christoph Waltz completam um elenco que dá ao conflito diferentes formas de interesse e aproximação.

Os ambientes, os figurinos e a caracterização participam diretamente dessa experiência. Vale observar como o trabalho material do filme estabelece a dimensão dos corpos e dos espaços, aproximando o fascínio da inquietação. Com duas horas e meia de duração, a adaptação oferece tempo para acompanhar a formação desse vínculo. É uma escolha para quem se interessa pelo encontro entre literatura, fantasia gótica e histórias de abandono, com atenção tanto à criatura quanto às decisões de seu criador.