40 anos depois da primeira indicação, Amy Madigan ganhou o Oscar com este terror na HBO Max

Bula Streaming HBO Max A Hora do Mal (2025)

Dezessete crianças saem de casa na mesma madrugada e desaparecem. Todas pertencem à mesma turma; apenas um aluno continua frequentando a escola. Sem respostas, os moradores voltam a atenção para Justine Gandy, a professora interpretada por Julia Garner. Archer Graff, vivido por Josh Brolin, tem um filho entre os desaparecidos e decide procurar explicações por conta própria. O que liga aquelas famílias começa a produzir desconfiança entre elas.

Zach Cregger organiza a narrativa em capítulos que acompanham personagens diferentes. Cada mudança de perspectiva acrescenta informações e altera o sentido do que já foi visto. A estrutura pede atenção a pequenos encontros e comportamentos: uma pessoa que parecia secundária pode ter presenciado justamente aquilo que falta aos outros. O espectador participa dessa montagem de pistas sem receber antecipadamente um mapa seguro.

Garner e Brolin sustentam duas reações ao mesmo vazio. A professora precisa enfrentar a acusação coletiva; o pai transforma o desespero em movimento. Nenhum deles dispõe da serenidade necessária para investigar, e essa fragilidade aproxima o mistério de conflitos reconhecíveis. O medo se espalha por salas de aula, corredores e casas que deveriam oferecer proteção.

A presença de Amy Madigan acrescenta uma mudança decisiva de temperatura, mas sua personagem merece ser descoberta durante a sessão. Basta saber que a interpretação rendeu um Oscar à atriz. Para quem procura terror com construção narrativa, o interesse está em acompanhar como Cregger aproxima trajetórias aparentemente dispersas. Há violência e humor desconfortável no percurso, com uma ameaça que cresce à medida que a comunidade tenta dar um nome ao que aconteceu.