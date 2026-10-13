5 séries mais vistas da Netflix no 1º semestre de 2026: duas ultrapassaram 100 milhões

Duas séries da Netflix ultrapassaram 100 milhões de visualizações no mundo no primeiro semestre de 2026. Um suspense com Tessa Thompson e Jon Bernthal liderou a lista, seguido por Bridgerton. Stranger Things e adaptações de Harlan Coben completam o grupo das mais vistas.
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Dele & Dela
Anna Andrews (Tessa Thompson) vive afastada da televisão e dos amigos até que a notícia de um assassinato a leva de volta à pequena Dahlonega, na Geórgia. A investigação está nas mãos de Jack Harper (Jon Bernthal), detetive de quem está separada. Ao retornar ao jornalismo para acompanhar o crime, Anna encontra pessoas do passado e versões que não combinam com as evidências disponíveis. Jack, por sua vez, precisa lidar com a suspeita de que a ex-mulher sabe mais sobre a vítima do que admite. Os dois seguem pistas diferentes enquanto a proximidade entre investigadores e suspeitos dificulta qualquer conclusão segura.
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Bridgerton
Benedict evita os compromissos matrimoniais que cercam a família e parece decidido a preservar a liberdade entre festas e experiências artísticas. No baile de máscaras organizado por sua mãe, conhece uma jovem por quem se apaixona sem descobrir a identidade. Sophie (Yerin Ha), criada que conhece os limites impostos pela posição social, precisa proteger o trabalho e os planos de construir outra vida. Enquanto ele tenta reencontrar a desconhecida, ela enfrenta a distância entre o mundo dos empregados e os salões da aristocracia. A quarta temporada acompanha uma paixão obrigada a desafiar as convenções de classe.
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Eu Vou Te Encontrar
David Burroughs (Sam Worthington) cumpre prisão perpétua pelo assassinato do próprio filho e insiste que foi condenado por um crime que não cometeu. Anos depois, recebe uma informação desconcertante: a criança talvez esteja viva. A possibilidade de encontrar o menino obriga David a rever a noite que destruiu sua família e a procurar ajuda fora da prisão. Com o FBI em seu encalço, ele segue pistas que atravessam relações antigas e revelam interesses escondidos. O que começa como uma tentativa de provar sua inocência se transforma numa busca urgente por uma criança que pode ter crescido sob uma identidade desconhecida.
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Stranger Things
Hawkins permanece cercada pelos efeitos das fendas que ligam a cidade ao Mundo Invertido. Eleven (Millie Bobby Brown) e seus amigos tentam compreender como impedir uma nova ameaça de Vecna, enquanto autoridades militares restringem a circulação e passam a tratar os moradores como suspeitos. As perdas acumuladas e os segredos sobre a origem daquele universo colocam pressão sobre os laços formados desde a infância. Joyce (Winona Ryder), Hopper (David Harbour) e os jovens precisam reunir forças diante de perigos que já escaparam de todas as explicações convencionais. A quinta temporada acompanha o último esforço do grupo para proteger a cidade.
mundial
Custe o que Custar
Simon Greene (James Nesbitt) acredita ter uma vida organizada até que a filha Paige desaparece, afastando-se da família e se envolvendo com pessoas que o pai desconhece. Quando ele a encontra numa situação de vulnerabilidade, uma discussão violenta se torna pública e compromete ainda mais as tentativas de trazê-la para casa. O desaparecimento passa a se relacionar a uma investigação de assassinato, colocando Simon sob suspeita. Ao mesmo tempo, a detetive particular Elena Ravenscroft (Ruth Jones) conduz outra busca, que começa a tocar as mesmas pessoas. Segredos familiares e interesses antigos se acumulam a cada pista, tornando a procura cada vez mais perigosa.